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Katarsis’i Harbiye sahnesine taşıdı

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#Gökhan Çınar#Yasemin Sakallıoğlu#Melek Mosso
Katarsis’i Harbiye sahnesine taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 07:54

Gökhan Çınar önceki akşam Harbiye’de depremden etkilenen kız çocukları için sahne aldı. Biletleri tükenen geceyi birçok ünlü isim de izledi.

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Uzman psikolog Gökhan Çınar önceki akşam “Katarsis- Gel Yeniden Başlayalım” gösterisiyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda depremden etkilenen kız çocukları için sahneye çıktı.

İstanbul Vakfı’nın “Büyüt Hayallerini” projesine destek veren Çınar, gecede biletlerin tamamen tükendiğini söyledi.

Katarsis’i Harbiye sahnesine taşıdı

Antakya Medeniyetler Korosu’nun performansıyla başlayan etkinliğe Yasemin Sakallıoğlu, Melek Mosso ve Manuş Baba gibi ünlü konuklar da dahil oldu. Çınar, sahne öncesi çok heyecanlı olduğunu söyledi:

Katarsis’i Harbiye sahnesine taşıdı

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“Depremden etkilenen kız çocuklarımıza bir eğitim bursu verilecek. Harbiye’de bugün bizim yaptığımız gibi bir farkındalık etkinliği olmamış daha önce. Melek Mosso ve Manuş Baba, hayatımızı anlatan şarkı söyleyecek. Yasemin Sakallıoğlu ile çok güleceğiz. Antakya Medeniyetler Korosu, acıdan sonra yeniden ayağa kalkabilmeyi bize nefesleriyle anlatacaklar.”

Katarsis’i Harbiye sahnesine taşıdı

 

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#Gökhan Çınar#Yasemin Sakallıoğlu#Melek Mosso

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