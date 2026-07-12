×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Kaslar gitti göbek geldi

Güncelleme Tarihi:

#Burak Özçivit#Fahriye Evcen#Bodrum
Kaslar gitti göbek geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 07:00

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen hafta sonu oğulları Karan ve Kerem’le birlikte Bodrum-Turgutreis’te objektife takıldı.

Haberin Devamı

Çift çocuklarıyla keyifli bir gün geçirirken, kilo aldığı gözlenen Burak Özçivit göbeğiyle dikkat çekti.

Kaslar gitti göbek geldi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çocuklarıyla deniz keyfi yaptı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaslar gitti göbek geldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burak Özçivit#Fahriye Evcen#Bodrum

BAKMADAN GEÇME!