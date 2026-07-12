Kaslar gitti göbek geldi

Tolga BOZDUMAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 07:00
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen hafta sonu oğulları Karan ve Kerem’le birlikte Bodrum-Turgutreis’te objektife takıldı.
Çift çocuklarıyla keyifli bir gün geçirirken, kilo aldığı gözlenen Burak Özçivit göbeğiyle dikkat çekti.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çocuklarıyla deniz keyfi yaptı.
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