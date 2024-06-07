×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Kaş, Bodrum, Çeşme... Sezonu açtılar!

Güncelleme Tarihi:

#Cemre Baysel#Açelya Topaloğlu#Simge Sağın
Kaş, Bodrum, Çeşme... Sezonu açtılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 13:22

Açelya Topaloğlu, Cemre Baysel ve Simge, tatil sezonunu açtı.

Haberin Devamı

Açelya Topaloğlu, Kaş sahillerinden pozlarını sosyal medya hesabından beğeniye sundu.

Kaş, Bodrum, Çeşme... Sezonu açtılar

Cemre Baysel ise mavi bikinili kareleri ile beğeni topladı.

Kaş, Bodrum, Çeşme... Sezonu açtılar

Simge ise bir taşın üzerine çıkarak arkadaşlarına poz verdi. Şarkıcı, bu anları “Ada bebeği” notuyla paylaştı.

Kaş, Bodrum, Çeşme... Sezonu açtılar

Denizde şov

Selen Görgüzel, jet ski’ye binerek denizde adeta şov yaptı.

Haberin Devamı

Selen Görgüzel önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Gia Beach’te görüntülendi.

Kaş, Bodrum, Çeşme... Sezonu açtılar

Fit görüntüsü ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, jet ski keyfi de yaptı. Selen Görgüzel, denizdeki şovuyla adeta profesyonellere taş çıkarttı. Ardından denize giren ünlü isim, Bodrum’un serin sularının tadını çıkarttı. ◊ Kamil SÜMER

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cemre Baysel#Açelya Topaloğlu#Simge Sağın

BAKMADAN GEÇME!