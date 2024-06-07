Kaş, Bodrum, Çeşme... Sezonu açtılar!

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Açelya Topaloğlu, Kaş sahillerinden pozlarını sosyal medya hesabından beğeniye sundu.

Cemre Baysel ise mavi bikinili kareleri ile beğeni topladı.

Simge ise bir taşın üzerine çıkarak arkadaşlarına poz verdi. Şarkıcı, bu anları “Ada bebeği” notuyla paylaştı.

Denizde şov

Selen Görgüzel, jet ski’ye binerek denizde adeta şov yaptı.

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Selen Görgüzel önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Gia Beach’te görüntülendi.

Fit görüntüsü ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, jet ski keyfi de yaptı. Selen Görgüzel, denizdeki şovuyla adeta profesyonellere taş çıkarttı. Ardından denize giren ünlü isim, Bodrum’un serin sularının tadını çıkarttı. ◊ Kamil SÜMER