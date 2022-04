Karnı burnunda Rihanna aldatıldı mı?

Haberin Devamı

ÜNLÜ ÇİFT SESSİZ

Sosyal medyada bir çığ gibi yayılan bu iddiaya göre aldatılan Rihanna ile gerçek adı Rakim Mayers olan ASAP Rocky de yollarını ayırdı. Bütün bunlara ne Rihanna ne de sevgilisinden ise herhangi bir doğrulama ya da yalanlama geldi.

MODA BLOGGER'ININ TWİTTER MESAJI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Karnı burnunda Rihanna'nın aldatıldığı iddiasını ortaya atan kişi moda blogger'ı Louis Pisano. Bir anda sosyal medyayı ayağa kaldıran mesaj ise şöyle: "Rihanna ve ASAP Rocky ayrıldı. Rihanna, ASAP'ın kendisini ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattığını öğrenince ondan ayrıldı."

ONUN TASARIMI OLAN AYAKKABILARI RIHANNA DA GİYİYOR

Pisano'nun mesajı bu kadarla da sınırlı kalmadı. Mesajında, Amina Muaddi'nin, Rihanna'nın sahip olduğu Fenty markası için ayakkabı tasarımlarından sorumlu olduğunu da ekledi. Bu arada Rihanna'nın Muaddi'nin imzasını taşıyan ayakkabıları da sık sık giydiğini belirtti. Bu iddianın sosyal medyada yıldırım hızıyla yayılmasından sonra ardından başkaları da geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı ASAP Rocky ile Amina Muaddi'nin yıllardır görüştüğünü ileri sürdü.

RIHANNA'NIN STİLİSTİNİN ARKADAŞIYDI

Bu iddianın yayılmasından sonra gözler Amina Muaddi'ye çevrildi. Peki kim bu Amina Muaddi? Yarı Romanyalı yarı Ürdünlü olan Muaddi, İtalya'da büyüdü. Sonra da ABD'ye taşındı. Ayakkabı tasarımcılığına başlamadan önce de ünlülerin moda tasarımcısı olarak biliniyordu. Fakat 2012'den sonra tamamen ayak giyimi üzerine yoğunlaştı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ ONUN TASARIMLARINI GİYİYOR

Amina Muaddi, Rihanna ile birlikte çalışmaya 2019 yılında başladı. Aralarındaki bağlantı ise Rihanna'nın stilistiydi. Geçen yıllar içinde Muaddi, ayakkabı tasarımcısı olarak kendini kanıtladı. Onun tasarımlarının takipçileri arasında Bella Hadid, Kim Kardashian ve Irina Shayk da bulunuyor.

Aldatma iddialarının gerçek olup olmadığını ve çiftin gerçekten ayrılıp ayrılmadığını Rihanna ya da ASAP Rocky cephesinden gelecek bir açıklama belirleyecek. Fakat eğer durum buysa, gösteri dünyasının karnı burnunda aldatılan, terk edilen ya da doğmamış bebeğinin babasından ayrılan tek ünlüsü Rihanna olmayacak. Çünkü bunun örneklerini yaşayan başka ünlüler de var. Gelin bu tatsız olayları bir hatırlayalım.

GISELE'İN AŞKI UĞRUNA HAMİLE SEVGİLİSİNİ TERK ETTİ

Takvimler 2006 yılının Aralık ayını gösteriyordu. Tom Brady ve Bridget Moynahan, iki yıllık ilişkilerini bitirdiklerini duyurdular. Daha ay bitmeden Brady, şu anda eşi olan Gisele Bundchen ile ilk kez göz önüne çıktı. Bu olayın üzerinden sadece iki ay geçmişti ki Bridget Moynahan, Tom Brady'den, yaklaşık 4 aylık hamile olduğunu açıkladı. Bu açıklama Brady'nin fikrini değiştirmedi. Bundchen ile ilişkisini sürdürdü, Moynahan ise oğlunu dünyaya getirip bekar bir anne olarak büyüttü.

O DA BRITNEY SPEARS İÇİN HAMİLEYKEN TERK EDİLDİ

Kevin Federline, Britney Spears ile tanışıp ona aşık olduğunda Shar Jackson ile nişanlıydı. O sırada Jackson da ikinci bebeğine hamileydi. Federline daha sonra Spears ile evlendi ve ondan da iki çocuk sahibi oldu. 2006 yılında da çift, olaylı bir biçimde boşandı.

'ÇOCUĞUN BENDEN OLDUĞUNU KANITLA'

2006 yılında Eddie Murphy kendisini terk ettiğinde Mel B. dört aylık hamileydi. Bu durumu olduğundan daha trajik hale getiren ise Murphy'nin, çocuğun kendisinden olduğunun kanıtlanması için babalık testi istemesiydi. Eddie Murphy daha ayrılığın üzerinden fazla zaman geçmeden Tracy Edmonds ile birlikte olmaya başladı. Zaten bu ilişkinin de Murphy ibe Mel. B birlikteyken başladığı ortaya çıktı.

HAMİLEYKEN İKİ AYRI KADINLA ALDATILDI

Top model Heidi Klum da hamileyken terk edildi. Onu terk eden ise büyük kızı Leni'nin babası Flavio Briatore. Ünlü işadamı Klum ile ilişkisi sürerken iki ayrı kadınla da kaçamak yaptı. Klum, Briatore ile ilişkisini bitirdi ve kızını dünyaya getirdi.

BOŞANDIKTAN TAM 9 GÜN SONRA DOĞUM YAPTI

Christina Milian'ın başına da hamileyken trajik bir olay geldi. Milian o dönemde evli olduğu The Dream'den boşandığında ilk çocuğunu dünyaya getirmesine sadece 9 gün vardı. Christina Milian, The Dream'in kendisine aldattığını ileri sürdü. Hatta The Dream'in asistanıyla birlikte Karayipler'de çıktığı atilin fotoğrafları da sonradan ortaya çıktı.

TEK KELİME BİLE ETMEDİ

Hamileyken aşk acısı yaşayan ünlülerden biri de Mary Louise Parker. 2003 yılında, sekiz yıldır birlikte olduğu patneri Billy Crudup tarafından terk edildiğinde Parker, 7 aylık hamileydi. Billy Crudup, sevgilisinin hamile olmasına aldırmadan Stage Beauty filminin setinde tanıştığı Claire Danes ile aşk yaşamaya başladı. Ancak Mary Louise Parker, bu olup bitenler hakkında hiçbir yorum yapmadı. Çocuğunu doğurdu ve tek başına büyüttü. O dönemde "Bu olanlar hakkında konuşmayacağım. Çünkü bu, oğluma haksızlık olur" demişti.