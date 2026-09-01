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Kardeşlerin baba özlemi: Bazen zaman duruyor

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#Ferhan Şensoy#Derya Şensoy#Müjgan Şensoy
Kardeşlerin baba özlemi: Bazen zaman duruyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 10:46

Uzun süre hastanede tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 2021 yılında hayatını kaybetti. Şensoy'un çocukları kaybettikleri babalarını sosyal medya hesaplarında art arda yaptıkları duygusal paylaşımlarla andı.

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Derya Şensoy, babasının kucağında çekilen çocukluk fotoğrafını "Bugün 5 yıl oldu babacım, zaman bazen duruyor, bazen de çok hızlı geçiyor… Seni çok özledim..." notu ile paylaştı.

Kardeşlerin baba özlemi: Bazen zaman duruyor

Mert Baykal, Ferhan Şensoy ile kareye "Özlemle baba… Hem dün gibi hem bi ömür gibi… Yunan’da Yunanca ‘beni yak’ çalıyor, pes bir erkek korosu acı acı nakarata giriyor, ne diyorlar hiç bilmiyoruz… Bir kadeh de senin için koyuyoruz Berna’yla… Özlüyoruz, sağlığına demek çok salakça geliyor, susuyoruz… Uzaklara bakıyoruz; sofitaya…" notunu düştü.

Kardeşlerin baba özlemi: Bazen zaman duruyor

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Müjgan Ferhan Şensoy, yıllar öncesine ait baba-kız fotoğrafını "Bugün tam 5 yıl babacım... 5 gün sonra Pera 5 oluyor…" notuyla paylaşırken, Derya Baykal ise eski eşini 'Saygı ve rahmetle' sözleriyle andı.

Kardeşlerin baba özlemi: Bazen zaman duruyor

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#Ferhan Şensoy#Derya Şensoy#Müjgan Şensoy

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