Kardeşlerin baba özlemi: Bazen zaman duruyor

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Derya Şensoy, babasının kucağında çekilen çocukluk fotoğrafını "Bugün 5 yıl oldu babacım, zaman bazen duruyor, bazen de çok hızlı geçiyor… Seni çok özledim..." notu ile paylaştı.

Mert Baykal, Ferhan Şensoy ile kareye "Özlemle baba… Hem dün gibi hem bi ömür gibi… Yunan’da Yunanca ‘beni yak’ çalıyor, pes bir erkek korosu acı acı nakarata giriyor, ne diyorlar hiç bilmiyoruz… Bir kadeh de senin için koyuyoruz Berna’yla… Özlüyoruz, sağlığına demek çok salakça geliyor, susuyoruz… Uzaklara bakıyoruz; sofitaya…" notunu düştü.

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Müjgan Ferhan Şensoy, yıllar öncesine ait baba-kız fotoğrafını "Bugün tam 5 yıl babacım... 5 gün sonra Pera 5 oluyor…" notuyla paylaşırken, Derya Baykal ise eski eşini 'Saygı ve rahmetle' sözleriyle andı.