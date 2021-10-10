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Kardeşlerim Cemile kimdir? Kardeşlerim Cemilesi Nilsu Yılmaz hakkında bilgiler

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Kardeşlerim Cemile kimdir Kardeşlerim Cemilesi Nilsu Yılmaz hakkında bilgiler

Kardeşlerim Cemile, Nilsu Yılmaz dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kariyerine çok küçük yaşlarda başlayan Kardeşlerim dizisinin Cemilesi Nilsu Yılmaz, Kırmızı Oda dizisinde de rol almıştı. Peki, Kardeşlerim Cemile kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Kardeşlerim Cemile, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İlk kez Kırmızı Oda dizisinde Meliha'nın kızı rolüyle ekranlara gelen Nilsu Yılmaz, Kardeşlerim dizisinde Cemile karakterini canlandırdı. Peki, Kardeşlerim Cemile Nilsu Yılmaz kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

KARDEŞLERİM CEMİLE NİLSU YILMAZ KİMDİR

Daha önce Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterinin kızını oynayan Nilsu Yılmaz'ın 18 yaşında ve İzmirli olduğu biliniyor. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünden mezun olan Nilsu Yılmaz eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda devam etmekte.

50 kilo ve 1,77 cm boyunda olan Nilsu Yılmaz, daha önce Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, Payitaht Abdülhamid, Aşk Tesadüfleri Sever gibi pek çok farklı yapımda da rol almıştır.

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