Kardeşi ve eski eşinin ihaneti ünlü sanatçıyı yıkmıştı... Aradan yıllar geçti ama küslük devam ediyor! 'Kendisini affetmedim'

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Ses sanatçısı ve oyuncu Neşe Karaböcek, hayatının bilinmeyenlerini anlattığı bir anı kitabı hazırladı. Tam 70 yıldır sahnelerde olan usta sanatçı, “İşte Benim Masalım” adını taşıyan kitabında az bilinen çocukluk yıllarını, 3 yaşında başlayan müzik hayatını, nasıl şöhret olduğunu, sahne başarılarını ve hayatının en büyük trajedilerinden biri olan oğlu Hasan’ın vefatını kaleme aldı.

Kitap öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, 'ihanet' olayını da kaleme aldığını söyledi;



'O olaya değindim küçük bir yer. Onun da çocukları var, benim de çocuklarım, torunlarım var. Hepsini düşünerek daha usturuplu yazmaya çalıştım ama kendisini affetmedim!

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İKİ KARDEŞ DÜŞMAN OLDU



O konulardan biri de; sanatçıyı kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Gülden Karaböcek’le birbirine düşman eden ‘enişte’ olayı.

Neşe Karaböcek 1964’te plak şirketi sahibi ve besteci Atilla Alpsakarya ile evlenmiş, bu evlilik 1974’te sona ermişti.

Alpsakarya, boşandıktan hemen sonra Neşe Karaböcek’in kardeşi Gülden Karaböcek’le nikâh masasına oturdu.

Kardeşiyle bir daha görüşmeyen Neşe Karaböcek'in 50 yılı aşkın süren küslüğü hala devam ediyor.