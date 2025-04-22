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Kardeşi ve eski eşinin ihaneti ünlü sanatçıyı yıkmıştı... Aradan yıllar geçti ama küslük devam ediyor! 'Kendisini affetmedim'

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#Neşe Karaböcek#Gülden Karaböcek#Atilla Alpsakarya
Kardeşi ve eski eşinin ihaneti ünlü sanatçıyı yıkmıştı... Aradan yıllar geçti ama küslük devam ediyor Kendisini affetmedim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 13:42

Türk müziğinin güçlü sesi Neşe Karaböcek’in hayatı kitap oldu. Sanatçı, “İşte Benim Masalım” adlı otobiyografisinde eski eşi Atilla Alpsakarya ile kardeşi Gülden Karaböcek’in olay yaratan evliliği hakkında merak edilenleri de kaleme aldı. Karaböcek aradan yıllar geçmesine rağmen kardeşini affetmediğini söyledi.

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Ses sanatçısı ve oyuncu Neşe Karaböcek, hayatının bilinmeyenlerini anlattığı bir anı kitabı hazırladı. Tam 70 yıldır sahnelerde olan usta sanatçı, “İşte Benim Masalım” adını taşıyan kitabında az bilinen çocukluk yıllarını, 3 yaşında başlayan müzik hayatını, nasıl şöhret olduğunu, sahne başarılarını ve hayatının en büyük trajedilerinden biri olan oğlu Hasan’ın vefatını kaleme aldı.

Kardeşi ve eski eşinin ihaneti ünlü sanatçıyı yıkmıştı... Aradan yıllar geçti ama küslük devam ediyor Kendisini affetmedim

Kitap öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, 'ihanet' olayını da kaleme aldığını söyledi;

'O olaya değindim küçük bir yer. Onun da çocukları var, benim de çocuklarım, torunlarım var. Hepsini düşünerek daha usturuplu yazmaya çalıştım ama kendisini affetmedim!

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İKİ KARDEŞ DÜŞMAN OLDU

O konulardan biri de; sanatçıyı kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Gülden Karaböcek’le birbirine düşman eden ‘enişte’ olayı.

Neşe Karaböcek 1964’te plak şirketi sahibi ve besteci Atilla Alpsakarya ile evlenmiş, bu evlilik 1974’te sona ermişti.

Alpsakarya, boşandıktan hemen sonra Neşe Karaböcek’in kardeşi Gülden Karaböcek’le nikâh masasına oturdu.

Kardeşiyle bir daha görüşmeyen Neşe Karaböcek'in 50 yılı aşkın süren küslüğü hala devam ediyor.

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