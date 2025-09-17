×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Kardeşi dua istemişti... Oyuncu Ufuk Özkan taburcu oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ufuk Özkan#Cevahir#Geniş Aile
Kardeşi dua istemişti... Oyuncu Ufuk Özkan taburcu oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 16:05

Kardeşi Umut Özkan'ın yoğun bakımda olduğunu söylediği ve dua istediği abisi oyuncu Ufuk Özcan hastaneden taburcu oldu.

Haberin Devamı

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı “Cevahir” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemdeydi. Umut Özkan dün abisinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı ve dua istedi.

"Şükürler olsun, abimi bugün ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık ve konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi biraz düşük ama doktorlarımızın kontrolünde. 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandığında ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında karaciğer nakli süreci için hemen harekete geçilecek. Dualarınızı eksik etmeyin."

Kardeşi dua istemişti... Oyuncu Ufuk Özkan taburcu oldu

Umut Özkan, abisinin karaciğer nakli olacağını ancak heyetin bu karara ret yanıtı verdiğini söyledi.

Haberin Devamı

"Kardeşimin karaciğer nakli süreci çok sancılı geçti. Konya’da çektiği bir reklam filminde çalışan 20'li yaşlarda genç bir ışıkçı arkadaş gönüllü olarak karaciğerini vermek istedi, üstelik başka gönüllüler de çıktı. Heyet bu raporda yazan samimi ve içten açıklamaya rağmen ret cevabı çıkardı. Nakil gerçekleşmedi. İntihar süreci söz konusu değil. Genel anlamda moral bozukluğu, heyetten ret çıkışı. Bu durum abimi çok üzdü. Ben ona ‘Setlere gitme, hastaneye yat’ dedim. O ise ‘Gerekirse sahnede öleceğim ama çalışacağım’ dedi. Nafaka ve diğer yükümlülüklerini aksatmamak için kendini zorladı.”

Yoğun bakımda olduğu söylenen oyuncu hastaneden taburcu oldu. Ufuk Özkan, haberi sosyal medya paylaşımı ile duyurdu:

"Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım bir ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için gözetim altında tutmak istedi doktorlar. Şuan iyiyim. Çok teşekkürler"

Kardeşi dua istemişti... Oyuncu Ufuk Özkan taburcu oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ufuk Özkan#Cevahir#Geniş Aile

BAKMADAN GEÇME!