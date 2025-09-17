Kardeşi dua istemişti... Oyuncu Ufuk Özkan taburcu oldu

Haberin Devamı

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı “Cevahir” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemdeydi. Umut Özkan dün abisinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı ve dua istedi.

"Şükürler olsun, abimi bugün ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık ve konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi biraz düşük ama doktorlarımızın kontrolünde. 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandığında ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında karaciğer nakli süreci için hemen harekete geçilecek. Dualarınızı eksik etmeyin."

Umut Özkan, abisinin karaciğer nakli olacağını ancak heyetin bu karara ret yanıtı verdiğini söyledi.

"Kardeşimin karaciğer nakli süreci çok sancılı geçti. Konya’da çektiği bir reklam filminde çalışan 20'li yaşlarda genç bir ışıkçı arkadaş gönüllü olarak karaciğerini vermek istedi, üstelik başka gönüllüler de çıktı. Heyet bu raporda yazan samimi ve içten açıklamaya rağmen ret cevabı çıkardı. Nakil gerçekleşmedi. İntihar süreci söz konusu değil. Genel anlamda moral bozukluğu, heyetten ret çıkışı. Bu durum abimi çok üzdü. Ben ona ‘Setlere gitme, hastaneye yat’ dedim. O ise ‘Gerekirse sahnede öleceğim ama çalışacağım’ dedi. Nafaka ve diğer yükümlülüklerini aksatmamak için kendini zorladı.”

Yoğun bakımda olduğu söylenen oyuncu hastaneden taburcu oldu. Ufuk Özkan, haberi sosyal medya paylaşımı ile duyurdu:

"Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım bir ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için gözetim altında tutmak istedi doktorlar. Şuan iyiyim. Çok teşekkürler"