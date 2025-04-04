Kardeş kavgası... İbrahim Tatlıses ile Hüseyin Tatlı arasında ipler gerildi

Haberin Devamı

Abisinin izinden gidip şarkıcı olan Hüseyin Tatlı, İbrahim Tatlıses’in kendisi için “Senden bir şey olmaz” dediği iddialarına sert yanıt verdi.

Hüseyin Tatlı sosyal medya hesabında abisine şu sözlerle seslendi:

“Eğri otur, doğru konuş derler adama. ‘Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma’ demişsin bana. Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda. Yalan söyledin. Bak şimdi yakışmadı.”

İbrahim Tatlıses ’in kendisine destek olmadığını belirten Hüseyin Tatlı sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk albümü 2000 yılında bana yaptığında 10 gün sonra toplattın piyasadan. 360 bin satış yapmıştı. Kral TV’den klibimi kaldırttın. Avustralya’dan beni istediler. Yerime Ebru Yaşar’ı gönderttin. Bir buçuk sene önce Bodrum’a yanına geldim ‘Yallah Şoför’ şarkısını okumuştum, ‘Abi story paylaş’ dedim, sen ‘Paylaşmam’ dedin. ‘Biz kardeşiz ne var’ dedim, kâr etmedi. Bitmez anlatacaklarım. Gerçekten destek olmak isteseydin, yapımcın Polat Yağcı’yı arayıp ‘Hüseyin Tatlı’yı bünyemize al. Gerek konser gerek şarkı bir şeyler yap’ derdin. Eğer benden o zaman bir şey olmasaydı ben de seni alkışlardım. Şimdilik bu kadar. Anamın oğlu.”