Kardeş kavgası devam ediyor! 'Hukuki işlemleri başlatıyoruz'

Haberin Devamı

Özcan Deniz de “3 Eylül 2017 çocuğumun olacağını öğrendiğim an” notuyla Aktan’ın hamile olduğunu öğrendiği an yaşadığı mutluluğu dile getirdiği videoyu sosyal medyadan yayınladı.

Sanatçı, “Daha kendini yönetemeyip beni 30 yıldır yönettiğini iddia eden kişi. İftiralarını hukuk karşısında ispatlamakla yükümlüsün” dedi.

Özcan Deniz’in avukatı İrem Demir Kural ise gerekli hukuki adımların atıldığını ifade etti: “Müvekkilimiz Özcan Deniz, eşi Samar Deniz ve çocuğu Kuzey hakkında kamuoyunu ve toplumu nefret içerikli ve iftira niteliğinde olan söylem ve eylemler ile manipüle eden şahıslarla alakalı gerekli olan hukuki süreçleri başlattığını duyururuz.”

Ercan Deniz, kardeşinin iddialarına yanıt verdi: “‘Yasaklı madde bağımlısı’ diye iftira attın. Hastaneden temiz raporunu sana gönderdim. Oturduğun evin inşaatı için çekilen kredileri ödemedin ve bu yüzden haciz geldi.”