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Kardeş acısıyla sarsılmıştı... Müziği bıraktı, şirket kurdu

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#Yaşar İpek#Işık İpek#Talha Işık
Kardeş acısıyla sarsılmıştı... Müziği bıraktı, şirket kurdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 09:31

Şarkıcı Yaşar İpek, kardeşi Işık İpek’in ani vefatının ardından müziği bıraktı. İpek, kutsal topraklara seyahatler organize eden bir turizm şirketi kurdu.

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BÜYÜK ACI

 Geçen aralık ayında yaşamını yitiren muhabir Işık İpek’in ani vefatı, abisi Yaşar İpek’i derinden sarstı. Yaşar İpek, yaşadığı bu acı kaybın ardından şarkıcılık kariyerini noktalama kararı aldı. Müziği bırakan İpek, kardeşinin anısını yaşatmak üzere farklı bir alana yöneldi.

Kardeş acısıyla sarsılmıştı... Müziği bıraktı, şirket kurdu

Işık İpek ve Yaşar İpek daha önce birlikte umreye gitmişti.

HAYIR YAPACAĞIM

Yaşar İpek, kardeşi Işık İpek’in en sevdiği yerler olan Mekke ve Medine’ye seyahatler düzenleyen bir turizm şirketi kurdu.

Talha Işık’ adlı şirketiyle hac ve umreye gitmek isteyenlere hizmet verecek olan Yaşar İpek, bu sayede kardeşinin manevi değerlerini yaşatacağını, ayrıca onun adına hayırlar da yapacağını söyledi.

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Kardeş acısıyla sarsılmıştı... Müziği bıraktı, şirket kurdu

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#Yaşar İpek#Işık İpek#Talha Işık

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