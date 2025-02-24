Kardeş acısıyla sarsılmıştı... Müziği bıraktı, şirket kurdu

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BÜYÜK ACI



Geçen aralık ayında yaşamını yitiren muhabir Işık İpek’in ani vefatı, abisi Yaşar İpek’i derinden sarstı. Yaşar İpek, yaşadığı bu acı kaybın ardından şarkıcılık kariyerini noktalama kararı aldı. Müziği bırakan İpek, kardeşinin anısını yaşatmak üzere farklı bir alana yöneldi.

HAYIR YAPACAĞIM



Yaşar İpek, kardeşi Işık İpek’in en sevdiği yerler olan Mekke ve Medine’ye seyahatler düzenleyen bir turizm şirketi kurdu.

‘Talha Işık’ adlı şirketiyle hac ve umreye gitmek isteyenlere hizmet verecek olan Yaşar İpek, bu sayede kardeşinin manevi değerlerini yaşatacağını, ayrıca onun adına hayırlar da yapacağını söyledi.

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