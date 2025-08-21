Kararsız ikili! Dilan Çıtak ve Levent Dörter arasında neler oluyor?

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, son dönemde yaşadığı gerginliklerle sıkça gündeme geliyor.

Babası İbrahim Tatlıses ve küçük kardeşi İdo Tatlıses ile arası açılan Çıtak, sosyal medya üzerinden yalnızca ağabeyi Ahmet Tatlıses ve küçük kız kardeşi Elif Ada Tatlıses’i takip ediyor.

En son Bodrum’da ‘dur’ ihtarına uymayıp aracını polisin üzerine sürüp karakolluk olmasıyla gündeme gelen Dilan Çıtak, şimdi de eşi müzisyen Levent Dörter'i sosyal medya hesabından sildi.

Dilan Çıtak ve Levent Dörter 2022 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

EŞİNİ SİLDİ SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Evliliklerinde kriz olduğu iddiaları gündeme gelen çiftin arasındaki gerilim, Çıtak’ın Instagram profilindeki soyadı değişikliğiyle daha da alevlendi.



Çıtak, eşi Levent Dörter’in soyadını profilinden kaldırarak, boşanma dedikodularına neden oldu. Üstelik, Dörter’in de Çıtak’ı sosyal medyadan takip etmeyi bırakması, bu iddiaları güçlendirdi.

Çift, daha önce benzer söylentilerle gündeme gelmiş ve paylaştıkları video ile iddiaları yalanlamışlardı.