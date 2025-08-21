×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Kararsız ikili! Dilan Çıtak ve Levent Dörter arasında neler oluyor?

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Çıtak#Levent Dörter#İbrahim Tatlıses
Kararsız ikili Dilan Çıtak ve Levent Dörter arasında neler oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 13:26

Dilan Çıtak ile damadı müzisyen Levent Dörter hakkında, evliliklerinde kriz olduğu iddiaları ortaya atıldı. Birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkaran Dilan Çıtak ile Levent Dörter, daha önce de benzer iddialarla gündeme gelmişti.

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, son dönemde yaşadığı gerginliklerle sıkça gündeme geliyor.

Babası İbrahim Tatlıses ve küçük kardeşi İdo Tatlıses ile arası açılan Çıtak, sosyal medya üzerinden yalnızca ağabeyi Ahmet Tatlıses ve küçük kız kardeşi Elif Ada Tatlıses’i takip ediyor.

Gözden KaçmasınPolisin dur ihtarına uymayınca gözaltına alınmıştı... Olay sonrası psikolojim bozulduPolisin 'dur' ihtarına uymayınca gözaltına alınmıştı... 'Olay sonrası psikolojim bozuldu'Haberi görüntüle

En son Bodrum’da ‘dur’ ihtarına uymayıp aracını polisin üzerine sürüp karakolluk olmasıyla gündeme gelen Dilan Çıtak, şimdi de eşi müzisyen Levent Dörter'i sosyal medya hesabından sildi.

Kararsız ikili Dilan Çıtak ve Levent Dörter arasında neler oluyor

Dilan Çıtak ve Levent Dörter 2022 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

EŞİNİ SİLDİ SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Evliliklerinde kriz olduğu iddiaları gündeme gelen çiftin arasındaki gerilim, Çıtak’ın Instagram profilindeki soyadı değişikliğiyle daha da alevlendi.

Haberin Devamı

Çıtak, eşi Levent Dörter’in soyadını profilinden kaldırarak, boşanma dedikodularına neden oldu. Üstelik, Dörter’in de Çıtak’ı sosyal medyadan takip etmeyi bırakması, bu iddiaları güçlendirdi.

Çift, daha önce benzer söylentilerle gündeme gelmiş ve paylaştıkları video ile iddiaları yalanlamışlardı.

Gözden KaçmasınArkamda dimdik duran adamArkamda dimdik duran adamHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilan Çıtak#Levent Dörter#İbrahim Tatlıses

BAKMADAN GEÇME!