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Karadenizli müzisyen Sait Uçar'a büyük vefasızlık!

#Sait Uçar#Trabzon#Necati Selvitop
Karadenizli müzisyen Sait Uçara büyük vefasızlık

İstanbul’da kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gece yaşamını yitiren Karadeniz müziği eserleriyle tanınan müzisyen Sait Uçar’ın Trabzon’un Maçka ilçesindeki cenaze töreni sırasında tabutun konulduğu inşaat malzemesinden yapılan sehpa tepki çekti. Derme çatma tahtaların üzerine tabutun konulduğunu belirten sanatçının sevenleri ve dostları sosyal medyada tepkilerini paylaştı.

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Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar yakalandığı kanser nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti. Uçar'ın cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

’İNŞAATTAN ÇIKMA SEHPAYLA MEZARA GÖNDERDİLER’

Organizatör Necati Selvitop, "Covid-19 temaslısıyım, karantinada olduğum için cenazeye gidemedim. 42 yıllık sanatçı, kemençenin üstadı, Karadeniz'in duayenini inşaattan çıkma tahta ahşap sehpanın üzerinde mezara gönderdiler. Oraya katılanlar tabuta utanmadan nasıl baktınız? Koca kemençeyi tahta sehpa üzerine koydunuz. Cenazeye gidenler beni arayıp bu utanç manzarasını anlattı. Sait Uçar öksüz şekilde son yolculuğuna uğurlandı. Bunu hazmedemiyorum. Birilerinin çıkıp ailesinden özür dilemesi lazım" paylaşımında bulundu.

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Karadenizli müzisyen Sait Uçara büyük vefasızlık

'YAKIŞMADI BEYLER'

Sanatçının seveni Aydın Saral ise ’Yakışmadı beyler’ başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Garip ve yetim gitti Sait Uçar. Naaşını inşaat malzemeleri üzerinde kıldırdınız. Kimse de imamın elinden mikrofonu alıp iki kelime demedi" ifadelerine yer verdi.

Sanatçının paylaşım yapan diğer sevenleri de "40 yıllık sanat hayatına 400 eser sığdıran Uçarın cenazesi derme çatma inşaat tahtalarının üzerine bırakılarak kılındı. Cenaze için düzgün bir zemin hazırlığı yapılamadı. Çok ayıp" paylaşımlarına yer verdi.

Karadenizli müzisyen Sait Uçara büyük vefasızlık

 

Karadenizli müzisyen Sait Uçar, Trabzon'da toprağa verildiKARADENİZ müziği eserleriyle tanınan ve kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren müzisyen Sait Uçar (60), Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
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