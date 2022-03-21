Kar Zeynep Bastık'a engel olmadı

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Zeynep Bastık önceki akşam Gergedan Yapım ve Hypers organizasyonu ile Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarının karşısına çıktı.

Yoğun kar yağışına rağmen müzikseverler konsere büyük ilgi gösterdi.

Sahneye Amor Garibovic imzalı kıyafetle çıkan Bastık, “Burada sizlerle olduğum için çok heyecanlıyım, nasıl görünüyorum?” dedi.

Şarkıcı, rap’çi Sefo’yla “Toz Duman” şarkısında ve Köfn’le “Bi Tek Ben Anlarım”da düet yaptı.

Bastık’ı izlemeye gelenler arasında Enis Arıkan, İlker Kızmaz, Ekin Koç gibi ünlü isimler de vardı.

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Bastık geceyi “Uslanmıyor Bu” şarkısıyla sonlandırdı.