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Kar Zeynep Bastık'a engel olmadı

#Zeynep Bastık#Sefo#Enis Arıkan
Kar Zeynep Bastıka engel olmadı

Zeynep Bastık önceki akşam ikinci kez Bostancı Gösteri Merkezi sahnesindeydi. Sanatçının hayranları kar yağışına rağmen konser salonunu doldurdu.

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Zeynep Bastık önceki akşam Gergedan Yapım ve Hypers organizasyonu ile Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarının karşısına çıktı.

Yoğun kar yağışına rağmen müzikseverler konsere büyük ilgi gösterdi.

Kar Zeynep Bastıka engel olmadı

Sahneye Amor Garibovic imzalı kıyafetle çıkan Bastık, “Burada sizlerle olduğum için çok heyecanlıyım, nasıl görünüyorum?” dedi.

Şarkıcı, rap’çi Sefo’yla “Toz Duman” şarkısında ve Köfn’le “Bi Tek Ben Anlarım”da düet yaptı.

Kar Zeynep Bastıka engel olmadı

Bastık’ı izlemeye gelenler arasında Enis Arıkan, İlker Kızmaz, Ekin Koç gibi ünlü isimler de vardı.

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Bastık geceyi “Uslanmıyor Bu” şarkısıyla sonlandırdı.

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