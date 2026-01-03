Kar yağdı böyle oldu!

Haberin Devamı

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy önce yılbaşını kutlaması, ardından kar keyfi yaptı. Emir Ersoy, eğlenceli fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı.

Ersoy, takipçilerinin yeni yılını şu mesajla kutladı: “Her anı sevdiklerimizin yanında sağlık ve mutlulukla geçsin, bol bereketiyle gelsin 2026.”

Aile boyu keyif





Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu, yılın ilk günü eşi Emir Benderlioğlu ve kızı Nur’la karlı havanın tadını çıkardı. Fotoğ-raflarını Instagram sayfasına ekleyen Ceren Benderlioğlu paylaşımında kızının kar yediği anlara da yer verdi.

Karlar altında





Bir süredir aşk yaşayan Derya Şensoy’la Yağız Can Konyalı, karlar altında verdikleri pozla takipçilerinin yeni yılını kutladı: “Herkese bizden sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar.”

Mucizeler gerçek olsun





Ünlü sanatçı Lale Mansur, eşi Cem Mansur’la poz verdi: “Gönlümüzden geçenlerin olduğu, mucize dediğimiz şeylerin gerçekleştiği, savaşsız bir yıl dileğiyle.”

Uzun zamandır görmemiştik





Şebnem Bozoklu, eşi Kanat Atkaya ile karda yürüyüş yaptı: “Uzun zamandır atkıyı bereyi kapıp sokağa fırlatacak kar

yağışı görmemiştik.”

Beyaz yatak





Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak bembeyaz karların üzerine yatıp eğlenceli pozlar verdi.

Palandöken tatili





Berfu-Eser Yenenler çifti, oğullarıyla birlikte Palandöken’de kar tatili yapıyor. Kuzey ve Mete hem kızakla hem de kayakla karın keyfini çıkarıyor.

Kar leoparı





Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Ersoy, leopar desenli kürküyle karlar üstünde verdiği pozları Instagram’da paylaştı.

Lola çok eğlendi





Oyuncu Damla Sönmez köpeği Lola ile oyunlar oynadı, karlara yatıp çocuklar gibi eğlendi.

Delirmeye mecburuz





Zeynep Özyağcılar mayosuyla karlar üzerinde yuvarlandı: “Canım dostum Gözde Çetiner ‘Delirmeye mecburuz’ dedi bugün. Saatlerce yazabilirim neden diye. Evet devrik cümleleri ve devrilmeyi seviyorum. Kimseye verilecek hesabım yok çok şükür. Her 1 Ocak denizde olurum. Burası don yaptı, araba çıkmadı. Ben de kara girerim dedim. Çünkü hayat.”

Güzel başladı





Nurdan-İbrahim Büyükak çifti minik oğulları Aslan’la birlikte kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Yılın ilk günü yağan kar aileyi mutlu etti: “2026 güzel başladı!”

Yılın ilk öpücüğü

Eda Özerkan, eşi Timur Acar’la verdiği öpücük pozuyla takipçilerini gülümsetti: “2026’ya giriş!” Ünlü oyuncu sevenlerine mutluluk diledi: “Güzel başlangıçlar, beklemediğimiz ‘an’da gelen mutluluklar bizi bulsun. Şahane bir yıl diliyorum.”

Beyazlar içinde





Ünlü oyuncu Murat Ünalmış da yılbaşı için kar tatilini tercih etti. Oyuncu eşi Nutiye Ünalmış ve çocuklarıyla karlar altındaki pozunu “Herkese iyi seneler dilerim. Sevdikleriyle, sağlıkla ve gönlünce...” notuyla Instagram’da paylaştı.

Kar tatili





Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, eşi Rojin Tufan ve oğlu Aren’le kar tatiline çıktı. Yeni yılı karlar içinde karşılayan Tufan çifti tatilden renkli karelerini de sosyal medyada paylaştı.