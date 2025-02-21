×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Karın keyfini lüks evlerinde çıkardılar... Aile pozu

Güncelleme Tarihi:

#Fahriye Evcen#Burak Özçivit#Bade İşcil
Karın keyfini lüks evlerinde çıkardılar... Aile pozu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 10:24

İstanbul, beklenen karın gelişiyle beyaza büründü. Kar yağışının tadını çıkaranlar arasında ünlü isimler de vardı.

Haberin Devamı

Kardan adam yaptılar

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, kar yağışının keyfini evlerinin bahçesinde çıkardı.  

Karın keyfini lüks evlerinde çıkardılar... Aile pozu

Evcen, çocukları Kerem ve Karan ile kar topu oynarken; kardan adam yapma görevi Burak Özçivit'e kaldı.

Karın keyfini lüks evlerinde çıkardılar... Aile pozu

Bade’nin kardan adamı

Karın keyfini lüks evlerinde çıkardılar... Aile pozu

 Karın tadını sadece çocuklar değil, yetişkinler de çıkardı. Bade İşcil yaptığı kardan adamla selfie çekip paylaştı.

Haberin Devamı

Karlar kraliçesi

Karın keyfini lüks evlerinde çıkardılar... Aile pozu

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray, evinin bahçesinde kar keyfi yaptı. Ünlü sanatçının paylaşımına hayranlarından yorum yağdı: “Beyazlar içinde o kadar çok güzelsiniz ki”, “Karlar kraliçesi sevgili sultanımız”, “Güzelliğiniz karlara yansımış”.

Bırak yağsın

Karın keyfini lüks evlerinde çıkardılar... Aile pozu

Cihan Ünal, yağan karlar altında çektirdiği fotoğrafları Daniela Andrade’nin “Let It Snow” şarkısı eşliğinde yayınladı.

Tadına baktı

Karın keyfini lüks evlerinde çıkardılar... Aile pozu

Burcu Kara oğlu Ali Çınar’la evlerinin bahçesinde kardan adam yaptı. Ali Çınar karla oynamakla kalmadı, tadına da baktı!

Çekime giderken

Karın keyfini lüks evlerinde çıkardılar... Aile pozu

Yeni single’ı “Hep Sonradan”ı dinleyicileriyle buluşturan Attila Atasoy, konuk olacağı programın çekimi için karlı havada yollara düştü. Şarkıcı, karlar altında selfie çekti.

Haberin Devamı

Eve girmek istemedi

Karın keyfini lüks evlerinde çıkardılar... Aile pozu

 Alişan, 4 yaşındaki kızı Eliz’le kardan adam yaptı. Yanakları soğuktan pembeleşen kızını eve girmeye ikna edemeyen şarkıcı, fotoğrafını “İçeri girelim yeter, üşüyeceksin dedim. Surata bak ya” notuyla paylaştı.

Sevinçten dans etti

Karın keyfini lüks evlerinde çıkardılar... Aile pozu

Melis Sezen dizi setindeyken kar yağdığını görünce kendini karavanından dışarı attı. Karlar altında dans eden oyuncu, dizi ekibini de neşelendirdi.

Doğa için iyi ama...

Karın keyfini lüks evlerinde çıkardılar... Aile pozu

Düşmemek için karda yürürken baston kullanan Füsun Önal, Instagram’da paylaşım yaptı: “AKOM’dan günlerdir ‘kar geliyor’ mesajları geliyordu. Nihayet bugün öğlen başladı, saatlerce güzel güzel yağdı. Tuttu da. Çünkü hava çok soğuk. Doğa için, barajlar için iyi de... Evsiz insanlar ve sokak hayvanları için kâbus tabii ki. Tanrı yardımcıları olsun.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahriye Evcen#Burak Özçivit#Bade İşcil

BAKMADAN GEÇME!