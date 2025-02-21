Karın keyfini lüks evlerinde çıkardılar... Aile pozu

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Kardan adam yaptılar

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, kar yağışının keyfini evlerinin bahçesinde çıkardı.

Evcen, çocukları Kerem ve Karan ile kar topu oynarken; kardan adam yapma görevi Burak Özçivit'e kaldı.

Bade’nin kardan adamı





Karın tadını sadece çocuklar değil, yetişkinler de çıkardı. Bade İşcil yaptığı kardan adamla selfie çekip paylaştı.

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Karlar kraliçesi





Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray, evinin bahçesinde kar keyfi yaptı. Ünlü sanatçının paylaşımına hayranlarından yorum yağdı: “Beyazlar içinde o kadar çok güzelsiniz ki”, “Karlar kraliçesi sevgili sultanımız”, “Güzelliğiniz karlara yansımış”.

Bırak yağsın





Cihan Ünal, yağan karlar altında çektirdiği fotoğrafları Daniela Andrade’nin “Let It Snow” şarkısı eşliğinde yayınladı.

Tadına baktı

Burcu Kara oğlu Ali Çınar’la evlerinin bahçesinde kardan adam yaptı. Ali Çınar karla oynamakla kalmadı, tadına da baktı!

Çekime giderken





Yeni single’ı “Hep Sonradan”ı dinleyicileriyle buluşturan Attila Atasoy, konuk olacağı programın çekimi için karlı havada yollara düştü. Şarkıcı, karlar altında selfie çekti.

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Eve girmek istemedi





Alişan, 4 yaşındaki kızı Eliz’le kardan adam yaptı. Yanakları soğuktan pembeleşen kızını eve girmeye ikna edemeyen şarkıcı, fotoğrafını “İçeri girelim yeter, üşüyeceksin dedim. Surata bak ya” notuyla paylaştı.

Sevinçten dans etti





Melis Sezen dizi setindeyken kar yağdığını görünce kendini karavanından dışarı attı. Karlar altında dans eden oyuncu, dizi ekibini de neşelendirdi.

Doğa için iyi ama...





Düşmemek için karda yürürken baston kullanan Füsun Önal, Instagram’da paylaşım yaptı: “AKOM’dan günlerdir ‘kar geliyor’ mesajları geliyordu. Nihayet bugün öğlen başladı, saatlerce güzel güzel yağdı. Tuttu da. Çünkü hava çok soğuk. Doğa için, barajlar için iyi de... Evsiz insanlar ve sokak hayvanları için kâbus tabii ki. Tanrı yardımcıları olsun.”