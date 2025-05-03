Kapüşonlu kamuflaj

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Şensoy, gazetecilere “Çok ayıp ediyorsunuz. Alışveriş için sokağa çıktık. Bunu da görmeyin” dedi. Konyalı ise patlayan flaşlara aldırış etmeden yürümeye devam etti. Derya Şensoy ise görüntü alınmasını engellemek için kapüşonu ile kendini kamuflaj etti. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

‘Zor’u seviyor

Işın Karaca, “Zor” adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

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Sözü ve müziği Zeki Güner’e, düzenlemesi Can Yapıcıoğlu’na ait şarkı, Işın Karaca Music Production etiketiyle çıktı. Karaca, çalışma için şöyle dedi: “Hayatım boyunca ‘Bu şarkı çok satar, listeleri alt üst eder’ diye müzik yapmadım. Bize öyle öğretilmedi. Müzik; yaşamını, yaşamından anladığını müziğine çevirebildiğinde anlam kazanır. Bu şarkıyı ilk dinlediğimde bana ait olduğunu anladım.”

Yeni yaş öpücüğü

Oya Başar ve Levent Kırca’nın oyuncu kızları Ayşe Kırca, 31’inci yaşını önceki akşam sevgilisi Doğu Demirkol ve arkadaşlarıyla kutladı.

Pastasının mumlarını sevgilisiyle beraber söndüren Kırca’yı ilk tebrik eden de Demirkol oldu.

Bu tipimle konuşmayacağım

Aslı Bekiroğlu önceki gün sabah erken saatlerde Bebek’te köpeklerini dolaştırırken objektife yansıdı.

Görüntülenmekten pek memnun olmayan oyuncu, “Bu tipimle asla konuşmayacağım. Bence siz de ısrar etmeyin, sonra konuşuruz” diyerek güldü ve hızlıca uzaklaştı. (Deniz BOY)

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Ablaya sürpriz

Ayça Varlıer, 1 Mayıs akşamı ablası Aslı Varlıer Pelit’e sürpriz yaptı.

Ünlü oyuncu, ablasının Kalamış’taki evine giderek doğum gününü kutladı. Mini partiye eniştesi Eylem Pelit’in yanı sıra aile dostları Hakan Ilıca, Aysel Ilıca ve Caner Ural da katıldı.

24 Yıl sonra Güle Güle Sana

Seda Üren, ilk kez 2001 yılında yayınlanan “Güle Güle Sana” şarkısını cover’ladı.

Üren, Afro trap dokunuşuyla yeniden dinleyiciyle buluşturduğu şarkıda rap’çi Burak King’le düet yaptı. Sözü Hakan Altun’a, müziği Ufuk Yıldırım’a ait şarkının yeni versiyonunun düzenlemesine ise Osman Çetin imzasını attı. Şarkının klibinde yönetmen koltuğuna Onur Oğuz oturdu.