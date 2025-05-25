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Kapalıçarşı çakmaları

Güncelleme Tarihi:

#Selen Görgüzel#Beyonce#Shakira
Kapalıçarşı çakmaları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 07:00

Selen Görgüzel, müzik dünyasının ünlü isimlerinin sahne şovlarında Shakira ve Beyonce gibi dünya starlarını taklit ettiğini öne sürdü: “Kapalıçarşı çakması gibi duruyorlar.” Görgüzel kendi sahnesi hakkında ise iddialı konuştu: “Muadilim yok.”

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OYUNCU ve şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün kıyafet provası için geldiği Nişantaşı’nda görüntülendi. City’s AVM’ye bıraktığı aracını alırken soruları yanıtlayan Görgüzel, sahne performansı ve dans şovlarına yönelik eleştiriler sorulunca “Dans şovum, sahne performansımın bir parçası. Ben artık eleştirilmeyi de seviyorum, çünkü umursamıyorum” dedi.
KOROLARI TERCİH ETSİNLER
Şarkıcı, sahnede dans görmek istemeyenlere koroların konserlerini izlemeleri tavsiyesinde bulundu: “Sahnede şov bir zaruret. Celine Dion mesela, inanılmaz bir sahne şovu yapıyor. Sadece ses performansının sergilendiği sahneler de var, devlet korosu gibi. Sadece ses dinlemek isteyenler, TRT müzik korolarını tercih edebilir. Bizim sesimizi bir görsel şovla beraber sunmamız gerekiyor.”

Kapalıçarşı çakmaları

ÜNLÜ YILDIZLARI
TAKLİT EDİYORLAR
Selen Görgüzel, ismini vermediği birçok ünlü şarkıcının sahnedeki dans ve koreografilerinin taklit olduğunu da öne sürdü: “Gerçekten taklit ediyorlar. Dünyada bir Beyonce, bir Shakira, bir Jennifer Lopez varken; burada onlar Kapalıçarşı çakması gibi duruyor. Ben onlara Kapalıçarşı sanatçıları, Shakira’ları diyorum.”

MUADİLİM YOK

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Selen Görgüzel sahnede sergilediği dans şovlarıyla ilgili iddialı konuştu: “Sonuçta benim mesleğim dansçılık değil ama tek başıma dans ediyorum. Hem oyuncuyum, hem ses sanatçısıyım, bunları şovumla harmanlıyorum. Bazı arkadaşlarımız dansçılarla koreografi yapıyor, ben tek başıma yaptığım için muadilim yok. Kıyaslanacağım bir kişi yok karşımda.”

 

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#Selen Görgüzel#Beyonce#Shakira

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