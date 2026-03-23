Kapadokya'ya hayran kaldı

ARKADAŞ TAVSİYESİ



Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes, 2026 Dünya Kupası elemeleri nedeniyle liglere verilen arada ailesiyle tatile çıktı. Ederson’un tatil tercihi, daha önce bölgeyi ziyaret eden takım arkadaşlarının da tavsiyesiyle Kapadokya oldu. Yıldız kaleci Kapadokya’da eşi Lais Moraes, çocukları Yasmin, Henrique ve Laura ile keyifli günler geçirdi.