Kapadokya'ya hayran kaldı

Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 08:22
Fenerbahçe kalecisi Ederson Moraes, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kapadokya’ya gitti. Ailesiyle tatil yapan Brezilyalı futbolcu, bölgeye hayran kaldığını söyledi.
Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes, 2026 Dünya Kupası elemeleri nedeniyle liglere verilen arada ailesiyle tatile çıktı. Ederson’un tatil tercihi, daha önce bölgeyi ziyaret eden takım arkadaşlarının da tavsiyesiyle Kapadokya oldu. Yıldız kaleci Kapadokya’da eşi Lais Moraes, çocukları Yasmin, Henrique ve Laura ile keyifli günler geçirdi.
’daki bir taş otelde konaklayan aile tatil boyunca peribacalarını gezdi, yılkı atlarına bindi, bölgenin simgesi haline gelen çömlek atölyelerini ziyaret etti. Rüzgârlı hava nedeniyle Kapadokya’nın meşhur balonlarına binemeyen Ederson, bölgenin coğrafyasına hayran kaldığını ve balona binmek için en kısa sürede yeniden geleceğini söyledi.