"Kanserle savaşımız başlamıştır" Kötü haberi duyurup dua istedi

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Bir dönem İbrahim Tatlıses'in İbo Show programında oryantal olarak kameralar karşısına geçen , Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Cerrahpaşalı'ların ablası rolüyle hafızalara kazınan Şıvga Gerez'den, üzen bir haber geldi.

KANSERLE SAVAŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Şıvga Gerez, kanser hastalığına yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gerez, " Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz Biiznillah " diyerek sevdiklerinden dua istedi.



Oyunculuğu bırakan Gerez, ‘Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanlığı’ yapmaya başlamıştı.