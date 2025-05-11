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"Kanserle savaşımız başlamıştır" Kötü haberi duyurup dua istedi

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#Şıvga Gerez#Kurtlar Vadisi#KANSER
Kanserle savaşımız başlamıştır Kötü haberi duyurup dua istedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 16:28

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalılar'ın ablası rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Şıvga Gerez, kansere yakalandı. Oyuncu, sosyal medya hesabından sağlık duruma hakkında bilgi verdi.

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Bir dönem İbrahim Tatlıses'in İbo Show programında oryantal olarak kameralar karşısına geçen , Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Cerrahpaşalı'ların ablası rolüyle hafızalara kazınan Şıvga Gerez'den,  üzen bir haber geldi.

KANSERLE SAVAŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR
Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Şıvga Gerez, kanser hastalığına yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gerez, " Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz Biiznillah " diyerek sevdiklerinden dua istedi.

Kanserle savaşımız başlamıştır Kötü haberi duyurup dua istedi

Oyunculuğu bırakan Gerez,  ‘Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanlığı’ yapmaya başlamıştı.

 

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#Şıvga Gerez#Kurtlar Vadisi#KANSER

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