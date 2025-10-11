Kanserle mücadele ettiğini duyurmuştu: Ameliyata girerken çocuklarıma mesaj attım

Haberin Devamı

İşte Irmak Ünal'ın o paylaşımı:

'HAYAT SANA GÜZEL DİYORSUNUZ'

"Şimdi Bali'de yaşıyorsun, dünyanın en güzel yerlerinden birinde, "Hayat sana güzel" diyorsunuz. Vallahi iki çocukla dünyanın öbür ucunda yaşamak da kolay değil. Bir sürü yeni insan tanımak, hayatına yeni insanlar katmak da... Ben de son zamanlarda böyle biraz umutsuz, biraz karanlık dönemlerden geçtim, itiraf ediyorum. Dört senedir başka bir ülkede yaşıyorum, iki çocuğumla beraber. Zorlandığım dönemler, zorlandığım durumlar oldu. Öyle gördüğünüz gibi plajda, kokonat suyu içmekle, tabii ki geçmiyor. Ya da beş yıldızlı bir otelde kalıp tatil yapmaya da benzemiyor Bali'de yaşamak. Bir sürü getirisi var, yeni insanlar tanıyorsunuz. Beni çok kıran, beni çok üzen durumlar yaşadım burada. Kendimi çok yalnız hissettiğim durumlar oldu. İnanılmaz, muhteşem yeni dostlar kazandım falan. Hayat zaten böyle rengarenk bir şey."

Haberin Devamı

'SESSİZCE ATLATMAK İSTEDİM'

"Açıkçası bu olay başıma geldiği zaman, bunu öğrendiğim zaman, bunu kendi başıma sessizce atlatmak istedim. Etrafımda zaten ailem, çok çok yakınlarım, kız kardeşim, annem vardı. Bu dönemi kendi kendime atlatma kararımdan da çok mutluyum, çünkü itiraf ediyorum, çok karanlıktı. Hiç kolay değildi. Gülümsemelerin ardına da saklanmadım. Gerçekten olduğum gibi yaşadım aslında. Ben sadece hayatıma devam etmeyi bir amaç edindim. Bunun hep başıma neden geldiğini, pozitif bir şekilde düşünmeye çalıştım. Ve geçenlerde artık 'Tamam' dedim. 'Ben bunu saklamak istemiyorum, ben bunu paylaşmak istiyorum, ben bunu dönüştürmek istiyorum. Ben bu karanlığın içinden bir ışık yaratırım' dedim."

'HER TARAFIM AĞRISA DA KENDİMİ KALDIRDIM'

Haberin Devamı

"Bu arada aynen gördüğünüz gibi yaşadım. Hiçbir şekilde 'İçim kan ağlarken spora gidiyor' falan değildim yani. Ben gerçekten sabah her tarafım ağrısa da kendimi kaldırdım ve bu işin hep güzel tarafını görmeye çalıştım. Nasıl görülür bilmiyorum ama kendimce bu konuda başarılı olduğumu düşünüyorum. Burada da zaten elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım. Bir güçlü görünme çabasının ardına saklanmadım yani sakın öyle yanlış anlamayın. Ben olduğu gibi yaşadım. Sadece "Ben hastalık geçirdim, ben şöyle ameliyat oldum, ben şu tedaviyi görüyorum, ben şu seanstayım" işte efendime söyleyeyim kolumda serumlu fotoğraflar falan... Bunu paylaşmamayı seçtim. Kimseyi üzmemeyi, kimseyi endişelendirmemeyi seçtim. Bu enerjiyi kendime almamayı seçtim."

Haberin Devamı

'MEME KANSERİ ÇOK YAYGIN'

"Sonra gördüm ki meme kanseri inanılmaz yaygın ve fark ettim ki erken teşhisle ilgili konuşmak bu yaşadığım karanlığı bir anda aydınlığa çevirebilir. Belki bir tek kişinin dikkatini çekebilirim, belki bir tane kadının hayatını değiştirebilirim diye düşündüm ve bunu düşünmek beni heyecanlandırmaya başladı. Bu arada bana çok yürek veren dostlarım vardı, gerek Bali'de yabancı arkadaşlarım olsun, gerek Türk arkadaşlarım olsun, hepsi bir şekilde bunu paylaşmam gerektiğini söylediler bana ve ben de kendimi hazır hissettiğim zaman paylaştım, o da dündü."

Haberin Devamı

'PERUKLA YAŞIYORDUM'

"Bu paylaşım çok iyi oldu. Bana çok iyi geldi itiraf etmeliyim ki. Bana çok iyi geldi çünkü ben peruklarla yaşıyordum, sorgulanmamak, çekiştirilmemek oradan oraya adına. Şimdi çok rahatım. Saçlarım kısa, bir süre böyle olacağım. Bununla uzun zamandır barışığım, sizlerle de paylaştığım için daha da barıştım. Sizden çok güzel geri dönüşler aldım. Çok beğendiğinizi söylediniz. Çok teşekkür ediyorum. Ama yani dünkü gelen mesajlar kelimelerle gerçekten anlatılmaz. Ben şaşkınım. Ben ki geçmiş zamanlarda magazinde çok örselendiğim için, çok oradan oraya vurulduğum için, biraz da ağzım yandığı için yorumlarını bile kapalı tutan bir insanım. Yorumlarımı kapalı tutmaya devam edeceğim çünkü bu beni yoruyor ve ben buna uzun zaman önce karar verdim. Zaten ulaşmak isteyen insanlar çok güzel bir dille bana ulaşıyorlar. Ben elimden geldiğince okuyabildiğim her şeyi okuyorum."

Haberin Devamı

'AMELİYATHANEYE GİDERKEN ÇOCUKLARIMA MESAJ ATTIM'

"O hastanede bir anım var, ameliyathaneye girerken şöyle tavana baktım. Dünya güzeli hemşirelerim vardı, dünya güzeli doktorlarım vardı, full bana destek. Ama o kadar yalnız hissettim ki kendimi. O kadar yalnızdım ki oradan giderken. Çocuklarıma zaten bir mesaj attım çünkü ameliyat hali bu, uzun da bir ameliyattı. 5,5 saat süren bir ameliyat geçirdim. Neyse, ben 10 aydır sessizce yaşadım yaşadıklarımı. Yanımda olması gereken kişiler vardı. Birçok insan hayatımdan kaydı geçti bu dönemde çok enteresan bir şekilde. Birçok insan da ya geri hayatıma adapte oldu ya da o dönemde bana destek oldular."

'YAŞA İNANMIYORUM'

Yürekten teşekkür ediyorum. Ben yaşa inanan bir insan değilim. Ben zamana da inanan bir insan değilim. Burada size söylemek istediğim, kendimce yeni bulduğum bir şey var: Ben hayatı bir bilgisayar oyunu gibi düşünürseniz aşamalardan ibaret görüyorum. Ve bundan sonra yaş değil aşama olarak söyleyeceğim: Ben bu oyunun 48. aşamasındayım. I am level 48. Yükseldikçe iyiye gidiyoruz. Amaç bu olmalı. Ben bu enerjiyle konuşuyorum şu anda burada.

'HEPİNİZE TEŞEKKÜRLER'

Hesabımda uzun zamandır beni takip eden herkese teşekkür ediyorum beni takip ettiğiniz için. Komikliklerime, saçmalıklarıma, bazen yaramazlıklarıma falan tahammül edip beni hiç yargılamadan yıllardır takip ettiğiniz için. Yeni takip eden insanlara teşekkür ediyorum merak edip hesabıma geldiğiniz için. Ben buradan aşamaları nasıl güzel bir şekilde yükseltiriz, bunu paylaşmaya devam edeceğim.