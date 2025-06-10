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Kanser tedavisi gören Gül Onat gelen yorumlara isyan etti: Ne kadar acımasızsınız!

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#Gül Onat#Sihirli Annem#Perihan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 12:40

Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem'de canlandırdığı “Perihan” karakteriyle hafızalara kazınan 71 yaşındaki usta oyuncu Gül Onat isyan etti; Bu kadar mı zavallısınız?

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Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Gül Onat, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de kendisine yöneltilen acımasız yorumlara isyan etti.

TEDAVİM SÜRÜYOR

“Evimdeyim, gayet iyiyim. Tedavimi oluyorum ve tekrar göreceğim inşallah. Bu hastalıktan yüzümün akıyla çıkacağım.” sözleriyle sevenlerine bilgi veren Onat, gelen olumsuz yorumlara ise şu ifadelerle tepki gösterdi:

Kanser tedavisi gören Gül Onat gelen yorumlara isyan etti: Ne kadar acımasızsınız

BU KADAR MI ZAVALLISINIZ?

“Beni merak edenler için bu videoyu çekiyorum. Sıkıntıdan yorumları okuyayım diyorum, ama ne kadar acımasız, ne kadar kötü yorumlar yazıyorsunuz. Sizler çok mu mutsuzsunuz? Kendinizi sosyal medyada mı önemli hissediyorsunuz? Benim gibi hasta bir insana böyle ağır yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır? Bu kadar mı vicdansızsınız, bu kadar mı zavallısınız?”

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SEVENLERİNDEN DESTEK GELDİ

Usta oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Onat’a destek mesajları yağarken, pek çok takipçisi sosyal medyada daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

 

 

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#Gül Onat#Sihirli Annem#Perihan

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