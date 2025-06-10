Kanser tedavisi gören Gül Onat gelen yorumlara isyan etti: Ne kadar acımasızsınız!

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Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Gül Onat, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de kendisine yöneltilen acımasız yorumlara isyan etti.

TEDAVİM SÜRÜYOR

“Evimdeyim, gayet iyiyim. Tedavimi oluyorum ve tekrar göreceğim inşallah. Bu hastalıktan yüzümün akıyla çıkacağım.” sözleriyle sevenlerine bilgi veren Onat, gelen olumsuz yorumlara ise şu ifadelerle tepki gösterdi:

BU KADAR MI ZAVALLISINIZ?

“Beni merak edenler için bu videoyu çekiyorum. Sıkıntıdan yorumları okuyayım diyorum, ama ne kadar acımasız, ne kadar kötü yorumlar yazıyorsunuz. Sizler çok mu mutsuzsunuz? Kendinizi sosyal medyada mı önemli hissediyorsunuz? Benim gibi hasta bir insana böyle ağır yorumlar yazmak nasıl bir vicdandır? Bu kadar mı vicdansızsınız, bu kadar mı zavallısınız?”

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SEVENLERİNDEN DESTEK GELDİ

Usta oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Onat’a destek mesajları yağarken, pek çok takipçisi sosyal medyada daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.