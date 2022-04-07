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Kanser haftası toplantısı

#Kanser Haftası#Türk Kanser Derneği#Erken Teşhis
Kanser haftası toplantısı
Deniz BOY

1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle önceki gün Türk Kanser Derneği tarafından bir basın toplantısı düzenlendi. Dernek üyelerinin katıldığı toplantıda erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

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Türk Kanser Derneği, önceki gün dernek merkez binasında basın toplantısı düzenledi. 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle düzenlenen toplantıya Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, Onkoloji Uzmanı Dr. Esat Namal, Revna Demirören, Tülin Şahin ve Betül Demir katıldı. Toplantıda kanserin gelecekte derin yaralar oluşturmasının önüne geçebilmek için erken teşhisin hayati önemine vurgu yapılarak dünyanın ve Türkiye’nin kanser karnesi paylaşıldı.

Aynı zamanda pandemi başlangıç itibarıyla Türk Kanser Derneği’nin hasta maddi yardımlarını artırarak ihtiyaç sahibi hastalara gıda ve hijyen paketi desteği verdiği açıklandı. Ayrıca tedavileri konusunda sıkıntı yaşayan hastanelerin operasyonlarını ertelemek durumunda kalan hastalara da her türlü desteğin Türk Kanser Derneği tarafından verildiği bildirildi.

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Kanser haftası toplantısı

Burak Duruman - Revna Demirören

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Toplantıda konuşma yapan Revna Demirören, erken teşhisin önemini vurguladı: “Burada hep beraber kanser haftasında farkındalığı artırmak, hastaları bilinçlendirmek için buradayız. Erken teşhisin çok önemli olduğunu tekrar tekrar söylüyoruz. Bunun için senelik kontrollerimizi hiçbir zaman ihmal etmememiz gerekiyor. Lütfen herkes kontrolerini yapsın. Erken teşhis hayat kurtarıyor.” 

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#Kanser Haftası#Türk Kanser Derneği#Erken Teşhis

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