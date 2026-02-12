Kanbolat Görkem Arslan'a veda günü.... Dostları yalnız bırakmadı

×
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 15:16

KanbolatGörkem Arslan, gece yarısı Taksim Cihangir’deki evinde rahatsızlandı. İlk müdahalesi evde yapılan oyuncu, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 45 yaşındaki oyuncunun geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi. Arslan’ın vefat haberini alan Deniz Çakır, Selim Bayraktar, Saygın Soysal, Mehmet Ali Nuroğlu sanatçının evine koştu.

Kanbolat Görkem Arslan’ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Kanbolat Görkem Arslan'ın Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşları törenden dakikalar önce Zincirlikuyu Camii'ne geldi.

Poyraz Karayel'de Kanbolat Görkem Arslan'ın partneri olan Emel Çölgeçen gözyaşlarını tutamadı.  Çölgeçen "O kadar üzgünüm ki, çok erken... Çok üzgünüm tarif edemeyeceğim kadar... " dedi. 

Cenazeye katılanlar tabutun başında dua etti. Musa Uzunlar "İşte 'keşke'ler kalıyor... Keşke daha fazla zaman geçirebilseydik ama ne yazık ki..." diye konuştu.

Cem Cücenoğlu, Kanbolat Görkem Arslan'ın tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Cücenoğlu "Kardeşim gitti. Çok erken gitti. Bu dünya bir beyefendiyi kaybetti. Dünya meleği bir insandı..."

Kanbolat Görkem Arslan, “Çemberimde Gül Oya”, “Poyraz Karayel”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Hayat Bazen Tatlıdır”, “Kuruluş Osman” ve “Tatar Ramazan”ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı. Arslan, son dönemde “Ruki Çingene Boksör” adlı tiyatro oyunu ile sahneye çıkıyordu. Düzce’de doğan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Hicran Akın, eşinin doğum gününü bu fotoğrafla kutlamıştı...

