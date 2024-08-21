Kan bağları olmasa da onlar kardeşler! 'Böyle kötülük olur mu?'

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Ünlü televizyon programcısı ve gazeteci Reha Muhtar önceki gece saat 01.00 sıralarında evinin merdivenlerinden düşerek yaralandı. Oğlu Poyraz’ın araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. Hastaneye kaldırılan Muhtar’ın düşmeye bağlı olarak solunum yetmezliği zorluğu çektiği öğrenildi. Yoğun bakımda olan gazeteci entübe edildi.

OĞLUMU KAÇIRDILAR

Reha Muhtar’ın ikizlerinin annesi Deniz Uğur da kaza sırasında evde olan oğlu Poyraz’a ulaşamadığını açıkladı. Instagram hesabından video yayınlayan Uğur, çocuğunun Ayşe Nazlı ve annesi Nilüfer Yumlu tarafından kendisine gösterilmediğini iddia etti: “Çocuğuma ulaşamıyorum, çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Hastaneden Poyraz’ı Nilüfer’in de kızı Ayşe Nazlı’nın aldığını söylüyorlar. Ne yapacağımı şaşırdım. Son derece öfkeliyim. Şu anda karakola gidiyorum, haklarında çocuk kaçırmaktan şikayetçi olacağım.”

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BİZE İFTİRA ATTILAR

Şoke eden iddialar karşısında sessizliğini bozan Nilüfer, olay gecesi ve sonrasında yaşananları tek tek anlattı.

Instagram hesabından bir video paylaşan şarkıcı şunları söyledi;

‘Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. Tamam mı iğrenç bir iftiradır. Ben Bodrum'dayım kızım da İstanbul'da. Dün gelişen olayları anlatmak istiyorum. Ben net bir insanım ne olduysa olduğu gibi anlatmaya çalışacağım. Sabah saat 09.00 gibi beni kızım aradı, 'Babam düşmüş, yoğun bakıma kaldırılmış Poyraz aradı beni entübe edilmiş’ dedi. Daha sonra Ayşe Nazlı hastaneye gitti. Poyraz da oradaydı. Gece bir gibi Reha Bey yemekten dönerken yalısında bulunan merdivenden düşüyor ve solunumu duruyor. Poyraz komşulardan yardım istiyor ve komşu yardıma geliyor. Gece 01.00 gibi hastaneye kaldırılıyor. Poyraz o süreçte hastanede babasının yanında.

ANNESİNİ DEĞİL ABLASINI ARADI

Ayşe Nazlı gidene kadar Poyraz hastanede tek başına. Poyraz gece Ayşe Nazlı'yı aramış uyuduğu için duymamış. Poyraz gece ya da sabah annesini aramamış. Poyraz mahkeme kararıyla babasında kalıyor, annesinin evine gitmek istemiyor. Bunun nedenlerini ben açıklamak durumunda değilim. Ayşe Nazlı hastaneye gidiyor, babası yoğun bakımda… Poyraz, Ayşe'nin kardeşi, kan bağları olmasa da kardeşi. Ayşe bana dedi ki 'anne Poyraz eve gitmek istiyor alacakları varmış' ben de ‘tamam’ dedim. Ayşe ile Poyraz, Reha Bey'in evine gittiler, orada o işleri hallederken, bir telefon geldi; ‘Ayşe Nazlı, Poyraz'ı hastaneye getirsin, yoksa suç duyursun da bulunacağız’ Ben de kızımı aradım hastaneye ‘kardeşini götür’ dedim. Olay tamamen bu. Ayşe Nazlı ve Poyraz, babalarının evine gitmiştir. Bu iftiraları atanları mahkemeye vermek istemiyorum, çünkü ben bu kötülüklerle uğraşamam. Lütfen iyi insan olmaya çalışın. Çok güvendiğim, yıllar içinde çok güven oluşturduğum, beni seven ve takip eden insanların bazılarından beni yargılayan, suçlayan ve iftiralara inan acımasız yorumlar oldu. Bunlar beni çok üzdü onlara da çok kırgınım.’