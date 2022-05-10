Ünlü oyuncu 'hiç geçmiyor' diye açıkladı... Panik atak itirafı!

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Louis Vuitton markasının ilkbahar-yaz koleksiyonundan parçalarla poz veren ünlü oyuncu, derginin sorularını da yanıtladı.

Bugüne kadar çok sayıda yapımda rol alan Boz, galalarda panik atak yaşadığını itiraf etti:

“Galalarda gerçekten çok zorlanıyorum. Bu hiç geçmedi. İlk galama katıldığımdan beri bu böyle. Çok kalabalık geliyor bana ve çok panik oluyorum. Ne kadar aşmaya çalışsam da aşamadım. Herhalde kişiliğimle alakalı. Değiştirebileceğim bir şey mi onu da bilmiyorum. Çok kalabalık olunca kendimi kaybediyorum. Bir panik atak durumu oluyor. Özellikle kameralar açılıp flaşlar patlamaya başladığında. Hiç belli olmadı ama ben çoğu röportajımda dudaklarımın titrediğini hatırlıyorum. Aynı anda birden çok şeye odaklanmakta güçlük çeken biriyim. Bu sebeple de zorlanıyorum galiba.”

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İÇİMDEN DÜĞÜN SAHİBİ ÇIKIYOR

Boz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Galada içimden bir düğün sahibi çıkıyor; herkese merhaba demeye, herkesi ağırlamaya çalışan. Bir diğer yandan da bir güzellik algısı da var bu galalarda. Güzel görünmek kadar rahat etmek de önemli. Ben de en güzel şekilde hazırlanmaya çalışıyorum.”

ÜRETMEK İSTİYORUM

Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde okuyan Alina Boz, “Hep görüntü, görüntü yönetmenliği, sinematografi konularına meraklıydım. Ben de bir şey üretmek istiyorum artık bu noktada. 10 yıldır sektördeyim. İnsan beynini çalıştırıp kendi de bir şey çıkarma peşine düşüyor. Hazır bu yıl da boşum, bu boşluğu bilgi edinerek değerlendireyim dedim. Nitekim güzel de gidiyor” dedi.