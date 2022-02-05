'Kalpten Kalbe' oyununun galasına büyük ilgi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Nefesler tutuldu Mucize için dakikaları sayıyorlarNefesler tutuldu! Mucize için dakikaları sayıyorlar#Fas
Aziz Yıldırım sözleri Divana damga vurdu Bir kez daha adaylığını açıkladıAziz Yıldırım sözleri Divan'a damga vurdu! Bir kez daha adaylığını açıkladı#Fenerbahçe
5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri...5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor? İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri... #Koronavirüs
Bakan Kurum açıkladı TOKİ indirim kampanyası yapacakBakan Kurum açıkladı! TOKİ indirim kampanyası yapacak#TOKİ
Bahçeliden 2023te yapılacak seçim için Hazırlıklı olun talimatıBahçeli'den 2023'te yapılacak seçim için 'Hazırlıklı olun' talimatı#MHP
Sümela Manastırında tepki çeken görüntüler Diskovari eğlence tartışması...Sümela Manastırı'nda tepki çeken görüntüler! 'Diskovari' eğlence tartışması...#Sümela Manastırı
Dört 4lük provokasyon 91 yıldır ataktaDört 4'lük provokasyon! 91 yıldır atakta#Samsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecekCumhurbaşkanı Erdoğan açacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek#Cumhurbaşkanı
Kadıköy’de dolapla birlikte çukura düştüKadıköy’de dolapla birlikte çukura düştü#Istanbul
Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimiDavutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi#Ahmet Davutoğlu
Günde 1,9 milyon dolar kazanan mutsuz milyarder zenginliği sorguluyor: Ben neyi yanlış yaptımGünde 1,9 milyon dolar kazanan mutsuz milyarder zenginliği sorguluyor: 'Ben neyi yanlış yaptım?'#Leon Cooperman
Mezarında bari rahat bırakın'Mezarında bari rahat bırakın'#HABER
Ünlü isimleri buluşturan galaÜnlü isimleri buluşturan gala!#Nilgün Belgün
Klinikte rezalet İğne için genç kadının fotoğraflarını çekti, sevgilisi böyle fark ettiKlinikte rezalet! İğne için genç kadının fotoğraflarını çekti, sevgilisi böyle fark etti#Sapık
Babası ve amcasının arası açıldı O borç Mehmet DinçerlerinBabası ve amcasının arası açıldı! 'O borç Mehmet Dinçerler'in'#Mehmet Dinçerler
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

'Kalpten Kalbe' oyununun galasına büyük ilgi!

#Nilgün Belgün#BEKİR AKSOY#DEMET AKBAĞ
Kalpten Kalbe oyununun galasına büyük ilgi
Sayit DURMAZ

Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’u aynı sahnede buluşturan “Kalpten Kalbe” oyununun galası önceki akşam Trump Sahne’de yapıldı. Galada iki sanatçıyı, yakın dostları yalnız bırakmadı.

Haberin Devamı

Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’un, kadın-erkek ilişkilerini üç farklı hikaye ile anlattığı müzikli komedi “Kalpten Kalbe”nin galası önceki akşam Trump Sahne’de yapıldı.

Dans performanslarıyla birlikte kadın-erkek ilişkilerine eğlenceli bir yorum getiren tiyatro oyununun galasına sanat dünyası yoğun ilgi gösterdi.

Büyük beğeni toplayan oyunun finalinde izleyiciler Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’u dakikalarca alkışladı.

Kalpten Kalbe oyununun galasına büyük ilgi

Peter Quilter’in orijinal hikayesinden Zeynep Anacan’ın çevirisi, Serkan Budak’ın uyarlaması ve yönetmenliğiyle sahnelenn “Kalpten Kalbe”nin yapımcılığı Epizot Görsel Sanatlar’a, müzik direktörlüğü ise Metin Özülkü’ye ait.

Haberin Devamı

DESTEK VERMEYE GELDİK

Geceye Oya Başar ile katılan Demet Akbağ, “Uzun süredir tiyatro oyunu izlemiyordum. Onun heyecanı içerisindeyim. İkisi de sevdiğim arkadaşlarım” derken, meslektaşı Oktay Kaynarca ise “Ben de ilk defa seyredeceğim bu oyunu. Mümkün olduğunca bütün arkadaşlarımız destek vermek için burada olmayı tercih ettik” dedi.

Kalpten Kalbe oyununun galasına büyük ilgi

YAĞIZ HİÇ SEVGİLİM OLMADI

Adı şef Yağız İzgül ile aşk dedikodularına karışan Bestemsu Özdemir de davetliler arasındaydı. Özdemir sorular üzerine, “Yağız sevgilim değil. Hiç olmadı, arkadaşız. Sadece mekana girerken elimden tuttu. Adama da yazık! Benim üç aydır bir ilişkim var zaten. Şu an cicim aylarındayız” dedi.

Kalpten Kalbe oyununun galasına büyük ilgi

Oktay Kaynarca

Kalpten Kalbe oyununun galasına büyük ilgi

Hıncal Uluç - Oya Başar

Kalpten Kalbe oyununun galasına büyük ilgi

Atilla Atasoy - Ada Atasoy

Kalpten Kalbe oyununun galasına büyük ilgi

Haberin Devamı

Begüm Öner - Ceyhun Fersoy

Kalpten Kalbe oyununun galasına büyük ilgi

Aydan Şener

Kalpten Kalbe oyununun galasına büyük ilgi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nilgün Belgün#BEKİR AKSOY#DEMET AKBAĞ

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs