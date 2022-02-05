'Kalpten Kalbe' oyununun galasına büyük ilgi!

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Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’un, kadın-erkek ilişkilerini üç farklı hikaye ile anlattığı müzikli komedi “Kalpten Kalbe”nin galası önceki akşam Trump Sahne’de yapıldı.

Dans performanslarıyla birlikte kadın-erkek ilişkilerine eğlenceli bir yorum getiren tiyatro oyununun galasına sanat dünyası yoğun ilgi gösterdi.

Büyük beğeni toplayan oyunun finalinde izleyiciler Nilgün Belgün ve Bekir Aksoy’u dakikalarca alkışladı.

Peter Quilter’in orijinal hikayesinden Zeynep Anacan’ın çevirisi, Serkan Budak’ın uyarlaması ve yönetmenliğiyle sahnelenn “Kalpten Kalbe”nin yapımcılığı Epizot Görsel Sanatlar’a, müzik direktörlüğü ise Metin Özülkü’ye ait.

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DESTEK VERMEYE GELDİK

Geceye Oya Başar ile katılan Demet Akbağ, “Uzun süredir tiyatro oyunu izlemiyordum. Onun heyecanı içerisindeyim. İkisi de sevdiğim arkadaşlarım” derken, meslektaşı Oktay Kaynarca ise “Ben de ilk defa seyredeceğim bu oyunu. Mümkün olduğunca bütün arkadaşlarımız destek vermek için burada olmayı tercih ettik” dedi.

YAĞIZ HİÇ SEVGİLİM OLMADI

Adı şef Yağız İzgül ile aşk dedikodularına karışan Bestemsu Özdemir de davetliler arasındaydı. Özdemir sorular üzerine, “Yağız sevgilim değil. Hiç olmadı, arkadaşız. Sadece mekana girerken elimden tuttu. Adama da yazık! Benim üç aydır bir ilişkim var zaten. Şu an cicim aylarındayız” dedi.

Oktay Kaynarca

Hıncal Uluç - Oya Başar





Atilla Atasoy - Ada Atasoy





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Begüm Öner - Ceyhun Fersoy





Aydan Şener



