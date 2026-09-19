'Kalp krizi öncesi canavar gibiydim... Eşimin kalbini çok kırdım'

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FATİH Erkoç, YouTube’da yayınlanan ‘Seyirde’ programının ilk konuğu oldu. 73 yaşındaki sanatçı, teknede geçen hayatını, yıllar önce atlattığı lenf kanseri ve kalp krizi süreçlerini anlattı.

Erkoç özellikle 2022’de geçirdiği kalp krizinin ardından hayatına dair önemli bir farkındalık yaşadığını söyledi.

Eşi Mehlika Erkoç ile 39 yıllık evliliğinden de söz eden sanatçı, bu dönemin ilişkisine de olumlu yansıdığını söyledi:



“Kalp krizinden önce ben trafikte canavar gibiydim. Çok sinirliydim. Öte yandan mesela çalışıyorum, odamda beste yapıyorum, söz yazıyorum, aranjman yapıyorum. Eşim bana çay ya da kahve getiriyor, kurabiye filan. Ona ‘Niye beni rahatsız ediyorsun, konsantrasyonumu niye bozuyorsun?’ diye parlıyordum. Başka kadın olsaydı çoktan boşamıştı. Ama akıllı kadın, benim kötü kalpli olmadığımı biliyor. Sabretti ve dayandı.”



ŞİMDİ ŞEKER GİBİ OLDUM



Erkoç, eşi Mehlika Erkoç’un motor ve tekne tutkusuna da yıllar boyunca destek olduğunu söyledi:

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“Şimdi mis gibi yaşıyoruz. Çok şükür. Her geçen yıl, her geçen an 39. yılı bitirmemize rağmen birbirimizi daha çok sevdiğimizi hissediyoruz. Nazar değmesin. Kalp krizi sonrası şeker gibi oldum.”

Ünlü sanatçı, eşine yönelik sözleri nedeniyle de “Ondan önce karımın kalbini kırabiliyordum. Bütün şarkılarımı neredeyse ona yazdığım halde gene de kırıcı olabiliyordum. Şimdi sizin vesilenizle buradan da özür diliyorum” diye konuştu.

Fatih Erkoç ile Mehlika Erkoç, 39 yıldır evli.

YELKEN YAPMAK BANA İLAÇ GİBİ GELDİ

Fatih Erkoç, denizin hayatındaki yerinin özellikle hastalık dönemlerinde daha da önem kazandığını anlattı. 2016 yılında lenf kanseri tedavisi gördüğünü belirten sanatçı, kemoterapi sürecinde konserlerini ve gece performanslarını iptal etmediğini söyledi:

“Denize çıkıp eşimle beraber yelken açıp bayrağın hışırtısı, suyun fışıltısı büyük bir moral oldu. Bazen kendimi kemoterapiden dolayı çok yorgun hissettiğim zamanlarda açıp yelkenimi gittiğimde o yorgunluk, kendini kötü hissetme bitiyordu. Gerçekten deniz çok güzel. Yelken yapmak çok büyük bir ilaç gibi geldi bana.”‘

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OYNATMAYA AZ KALDI’YI TRAFİĞE YAZDIM

Fatih Erkoç, sevilen şarkılarından “Oynatmaya Az Kaldı”nın hikâyesini de anlattı. Şarkıyı İstanbul trafiğinden ilham alarak yazdığını söyleyen sanatçı, “1991 yılının kışıydı. 1992’de çıktı ama sözünü yazdığım zaman albümden bir yıl önceydi. İstanbul trafiğine yazdım onu” dedi.

13 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarı’na gittiğini belirten Erkoç, o yıllarda da İstanbul trafiğinin yoğun olduğunu anlattı:

“Otobüsler, troleybüsler vardı. Kapıda onlarca kişi asılı gidiyordu. ‘Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım’ dedim. Halbuki trafiğe çıldırmıştım.”