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Kalp krizi geçirmişti... Cem Yılmaz'dan ailesiyle ilk paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Cem Yılmaz#Kalp Krizi#Anjiyo
Kalp krizi geçirmişti... Cem Yılmazdan ailesiyle ilk paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 15:14

Çanakkale’de geçirdiği kalp krizi sonucu anjiyo olan ünlü komedyen Cem Yılmaz taburcu oldu. Annesi, babası ve kardeşleri ile bir araya gelen Yılmaz, aile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde 2 gün önce kalp krizi geçirdi.

Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesinde sevk edilerek burada anjiyo oldu.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz’a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı.

Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini doldurdu. Taburcu olan Cem Yılmaz, ailesi ile bir araya geldi. 

Yılmaz, annesi, babası, abisi ve kız kardeşi ile yer aldığı fotoğrafı 'kalp' emojisi ile Instagram sayfasında paylaştı. 

Kalp krizi geçirmişti... Cem Yılmazdan ailesiyle ilk paylaşım

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#Cem Yılmaz#Kalp Krizi#Anjiyo

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