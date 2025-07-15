'Kalbimizde hala aynı sızı...' Ünlü isimlerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları!

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15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından 9 yıl geçti. Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde sanatçılar, sosyal medya hesaplarında duygu dolu mesajlar paylaştı.

HÜLYA KOÇYİĞİT





"Kalbimizde hâlâ aynı sızı… O geceyi hatırlamak, bir milletin yüreğine dokunmaktır. 15 Temmuz'da, gözünü kırpmadan sokağa çıkan, Vatanını evladından ayırmayan, Demokrasi uğruna can veren kahramanları unutmak mümkün mü? Bir milletin birlikle, inançla ve sevgiyle neler başarabileceğini gösterdiği o gece, yalnızca bir direniş değil, bir dirilişti… Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Gazilerimizin ellerinden sevgiyle öpüyorum. İyiliği, inancı ve umudu savunan herkes için, 15 Temmuz sonsuza dek bir ışık olacak."

ALİŞAN

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"Ülkemizin varlığına kasteden hainlere Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, milletimizle birlikte verilen cevap ve 15 Temmuz destanının 9. yılı... O gece bayrak uğruna can veren Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize de bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz... Allah hepinizden razı olsun... Yaşasın büyük Türkiye Cumhuriyeti."

SİNAN AKÇIL





"15 Temmuz'u 16'ya bağlayan gece 01:50'de attığım ilk tweet, ilk Instagram paylaşımı, kafasını kuma gömüp 2, 3 gün bekleyenler (bizim camiadan da çok vardı) sizleri de unutmadık… Zaten sonrasında da sokağa çıktık, Tarabya Huber Köşkü'ne doğru… Allah ülkemizi böyle hainliklerden korusun dilerim, bir daha böyle bir cesaret kimsede olmaz diye düşünüyorum, bu işin tek hayırlı tarafı budur."

İBRAHİM TATLISES



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu Olsun.

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