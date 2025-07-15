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'Kalbimizde hala aynı sızı...' Ünlü isimlerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları!

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#15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü#15 Temmuz#15 TEMMUZ ANMA TÖRENLERİ
Kalbimizde hala aynı sızı... Ünlü isimlerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 11:50

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri sosyal medyada duygu yüklü mesajlarla hem şehitleri andı hem de milletçe kenetlenmenin önemine dikkat çekti.

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15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin ardından 9 yıl geçti. Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde sanatçılar, sosyal medya hesaplarında duygu dolu mesajlar paylaştı. 

HÜLYA KOÇYİĞİT

Kalbimizde hala aynı sızı... Ünlü isimlerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları


"Kalbimizde hâlâ aynı sızı… O geceyi hatırlamak, bir milletin yüreğine dokunmaktır. 15 Temmuz'da, gözünü kırpmadan sokağa çıkan, Vatanını evladından ayırmayan, Demokrasi uğruna can veren kahramanları unutmak mümkün mü? Bir milletin birlikle, inançla ve sevgiyle neler başarabileceğini gösterdiği o gece, yalnızca bir direniş değil, bir dirilişti… Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Gazilerimizin ellerinden sevgiyle öpüyorum. İyiliği, inancı ve umudu savunan herkes için, 15 Temmuz sonsuza dek bir ışık olacak."

ALİŞAN

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Kalbimizde hala aynı sızı... Ünlü isimlerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları

"Ülkemizin varlığına kasteden hainlere Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, milletimizle birlikte verilen cevap ve 15 Temmuz destanının 9. yılı... O gece bayrak uğruna can veren Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize de bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz... Allah hepinizden razı olsun... Yaşasın büyük Türkiye Cumhuriyeti."

SİNAN AKÇIL

Kalbimizde hala aynı sızı... Ünlü isimlerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları

"15 Temmuz'u 16'ya bağlayan gece 01:50'de attığım ilk tweet, ilk Instagram paylaşımı, kafasını kuma gömüp 2, 3 gün bekleyenler (bizim camiadan da çok vardı) sizleri de unutmadık… Zaten sonrasında da sokağa çıktık, Tarabya Huber Köşkü'ne doğru… Allah ülkemizi böyle hainliklerden korusun dilerim, bir daha böyle bir cesaret kimsede olmaz diye düşünüyorum, bu işin tek hayırlı tarafı budur."

İBRAHİM TATLISES

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu Olsun.

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Kalbimizde hala aynı sızı... Ünlü isimlerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları

 

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#15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü#15 Temmuz#15 TEMMUZ ANMA TÖRENLERİ

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