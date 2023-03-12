Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Kalbimi Hatay’da bıraktım

Güncelleme Tarihi:

#Pınar Altuğ#Hatay#Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli
Kalbimi Hatay’da bıraktım
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 11:38

Pınar Altuğ, Hatay’da depremzedeleri ziyaret etti. Özellikle küçük çocuklar, “Çocuklar Duymasın” dizisinden tanıdıkları ünlü oyuncuya büyük ilgi gösterdi. Altuğ, çadır kentte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Haberin Devamı

-“Hatay kalbimi sende bıraktım. Koşup bana sarılan çocuklar, her şeye rağmen aslan gibi sağlam duran kadınlar, herkese tek tek ismiyle hitap edip her şeye yetişmeye çalışan komutanım, Türk kadınının gücünü gösteren Türkiye’nin en genç muhtarı olmaya aday Özlemciğim, doğum gününü çocuklara pasta göndererek kutlayan Halil Abi, gönüllü öğretmenler; hepiniz iyi ki varsınız.”

Kalbimi Hatay’da bıraktım


Psikolojik destek
- Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli ile Uzman Psikolog Yelda Başaran, depremzedelere psikolojik destek verdi.

Kalbimi Hatay’da bıraktım

Hatay ve Kahramanmaraş’ta çadır kentleri gezen ikili, yaklaşık 2 bin 500 kişiyle görüştü:
- “Vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için buradayız. En büyük amacımız ise depremzede vatandaşlarımıza her şeyden önce geleceğe umutla bakmaları ve hayata yeniden sıkıca bağlanmaları için yalnız olmadıklarını hissettirmek.”
Kalbimi Hatay’da bıraktım


Haberle ilgili daha fazlası:
#Pınar Altuğ#Hatay#Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum?

#Sağlık
20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak

20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... 'Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak'

#Joseph Deruvo Jr.
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcıya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

#Pınar Gültekin