Kalbimi Hatay’da bıraktım

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-“Hatay kalbimi sende bıraktım. Koşup bana sarılan çocuklar, her şeye rağmen aslan gibi sağlam duran kadınlar, herkese tek tek ismiyle hitap edip her şeye yetişmeye çalışan komutanım, Türk kadınının gücünü gösteren Türkiye’nin en genç muhtarı olmaya aday Özlemciğim, doğum gününü çocuklara pasta göndererek kutlayan Halil Abi, gönüllü öğretmenler; hepiniz iyi ki varsınız.”



Psikolojik destek

- Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli ile Uzman Psikolog Yelda Başaran, depremzedelere psikolojik destek verdi.

