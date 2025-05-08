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Kalben'den gazetecilere karşı DiCaprio yöntemi!

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#Kalben#Ceylan Ertem#Bülent Ortaçgi
Kalbenden gazetecilere karşı DiCaprio yöntemi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 08:17

Bülent Ortaçgil konserinde sahneye çıkan Kalben’in koruması, fotoğraf çekilmemesi için objektiflere ışık tuttu. Bu yöntemi daha önce Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio’nun korumaları uygulamıştı.

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KORUMASI IŞIK TUTTU

Kalben önceki akşam Bülent Ortaçgil’in konserinde sahneye çıktı. Büyük ustaya saygı gecesinde Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Sena Şener ve Şevval Sam gibi başka isimler de vardı. İçlerinden bir tek Kalben geçerken, koruması basın mensupları görüntü almasın diye objektiflere ışık tuttu.

Kalbenden gazetecilere karşı DiCaprio yöntemi

JUSTIN DE YAPTI

Bu ilginç yöntemi daha önce dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio uygulatmıştı korumalarına. Ama o, sevgilisiyle görüntü alınmasını engellemeye çalışıyordu o sırada. Sonra Justin Bieber’da gördük aynı hareketi. Konser sırasında görüntü alınmasını engellemek ise neyin nesi, anlam vermek mümkün değil.

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Kalbenden gazetecilere karşı DiCaprio yöntemi

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#Kalben#Ceylan Ertem#Bülent Ortaçgi

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