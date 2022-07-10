Kalben: İsmim annemin hediyesi

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“Kalben ismi rahmetli annemin bana hediyesi” diyen ünlü sanatçı, sözlerini “Beni çok istemiş kalpten, o yüzden Kalben koymuş adımı” şeklinde sürdürdü. Ailesinden bahseden sanatçı, “Annem evde daha çok Batı müziği dinlerdi, babam ise bizim köklerimizden beslenen müzik zevkine sahipti. Babam Müslüm Gürses dinlerken annem Çaykovski’leri, Beethoven’ları dinlerdi. Zaten ilişkileri de bu alakasızlıktaydı” dedi. Armağan Çağlayan’ın, “Hangisine daha yakınsınız?” sorusuna yanıt veren Kalben, “Anneme büyük bir aşkla bağlı olduğumdan ve babamın çocukluğum ve gençliğim boyunca beni ve annemi kırmış olmasından ötürü sanki annemin müziği benim müziğimdi yıllarca” dedi.



BENİ GEÇ YAPTILAR ERKEN TERK ETTİLER



Hem annesini hem de babasını kaybettiğini söyleyen sanatçı, geç doğan bir çocuk olduğunu anlattı: “



"Rahmetli annemle aramda 34, babamla 40 yaş fark vardı. Belki de hiç doğmaması gereken bir çocuğum. Geç evlenmişler. Hem beni geç yaptı serseriler hem de beni erkenden bırakıp gittiler. Annem gittiğinde 19 yaşındaydım, babam gittiğinde 36 yaşındaydım. Babama karşı müzik yoluyla biraz yumuşadım. Hırçındım ona karşı. Belki hırçınlığımı aldığı için müzik, o da beni daha kolay sevebilir olmuştu. Ben birinden nefret ederken kendime çok zarar verdiğimi fark ettim. Geçmişle ilgili yaralarım hep açık defterler gibi önümdeydi. Bu bana şunu yaptı, şurada beni haksız yere kovdular, bu beni dövdü... O yüzden destek almak çok önemli. Kendi bütçenize göre destek alın, bütçeniz yoksa ücretsiz destek veren harika danışmanlıklar var. İçinizdeki yarayı birine açın. Çünkü ben hayatımda şiddet varken bunu yakın dostlarıma bile söylemedim. Her şeyi güllük gülistanlık gibi gösteriyordum.”