Kahreden tesadüf

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“Robinson Crusoe ve Cuma” filminde başrolü paylaşan iki oyuncu, 9 yıl arayla aynı gün hayatlarını kaybetti.

2015 yapımı “Robinson Crusoe ve Cuma” filminde Cuma karakterini canlandıran Malavi doğumlu Nyambi, 5 Eylül 2017’de böbrek yetmezliği nedeniyle 24 yaşında yaşamını yitirdi.

Aynı filmde Robinson Crusoe olarak izleyici karşısına çıkan Serhat Kılıç da 9 yıl arayla aynı takvim gününde hayata veda etti.

Bu acı tesadüf, Kılıç için düzenlenen anma töreninin ardından sanatseverlerin de gündemine geldi. İki oyuncunun birlikte rol aldığı “Robinson Crusoe ve Cuma” filmi de yıllar sonra yeniden konuşulmaya başlandı.