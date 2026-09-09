×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Kahreden tesadüf

Güncelleme Tarihi:

#Serhat Kılıç#John Nyambi#Robinson Crusoe Ve Cuma
Kahreden tesadüf
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 07:36

ÜNLÜ oyuncu Serhat Kılıç’ın vefatının ardından yıllar önce birlikte başrolü paylaştığı John Nyambi ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

 “Robinson Crusoe ve Cuma” filminde başrolü paylaşan iki oyuncu, 9 yıl arayla aynı gün hayatlarını kaybetti.

2015 yapımı “Robinson Crusoe ve Cuma” filminde Cuma karakterini canlandıran Malavi doğumlu Nyambi, 5 Eylül 2017’de böbrek yetmezliği nedeniyle 24 yaşında yaşamını yitirdi.

Aynı filmde Robinson Crusoe olarak izleyici karşısına çıkan Serhat Kılıç da 9 yıl arayla aynı takvim gününde hayata veda etti.

Bu acı tesadüf, Kılıç için düzenlenen anma töreninin ardından sanatseverlerin de gündemine geldi. İki oyuncunun birlikte rol aldığı “Robinson Crusoe ve Cuma” filmi de yıllar sonra yeniden konuşulmaya başlandı.

Gözden KaçmasınSerhat Kılıça veda... Doğduğu şehirde toprağa verildi...Serhat Kılıç'a veda... Doğduğu şehirde toprağa verildi...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Serhat Kılıç#John Nyambi#Robinson Crusoe Ve Cuma

BAKMADAN GEÇME!