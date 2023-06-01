Kahramanmaraş’ta çocuklarla buluştu

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Çocuklarla oyunlar oynayıp kodlama yapan oyuncu, “Bölgedeki çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamamız çok önemli. Bu projeyi gönülden destekliyorum” dedi.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, hedeflerinin 100 bin çocuğa ulaşmak olduğunu belirterek “Bölgede dört teknoloji sınıfı ve bir de gezici eğitim sınıfı kuracağız. 7-14 yaşları arasındaki çocuklar için kodlama, müzik, masal ve oyun atölyeleri düzenleyecek, çocuklara oyun terapisiyle psikolojik destek de vereceğiz” dedi.