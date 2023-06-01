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Kahramanmaraş’ta çocuklarla buluştu

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#Aras Bulut İynemli#Kahramanmaraş#Deprem
Kahramanmaraş’ta çocuklarla buluştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 07:43

Aras Bulut İynemli, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta kurulan konteyner teknoloji sınıfında depremzede çocuklarla bir araya geldi.

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Çocuklarla oyunlar oynayıp kodlama yapan oyuncu, “Bölgedeki çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamamız çok önemli. Bu projeyi gönülden destekliyorum” dedi.

Kahramanmaraş’ta çocuklarla buluştu

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, hedeflerinin 100 bin çocuğa ulaşmak olduğunu belirterek “Bölgede dört teknoloji sınıfı ve bir de gezici eğitim sınıfı kuracağız. 7-14 yaşları arasındaki çocuklar için kodlama, müzik, masal ve oyun atölyeleri düzenleyecek, çocuklara oyun terapisiyle psikolojik destek de vereceğiz” dedi.

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#Aras Bulut İynemli#Kahramanmaraş#Deprem

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