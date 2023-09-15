Kafaları karıştıran gömlekli paylaşım... Hadise'den açıklama geldi

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4 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler’le barıştığı iddia edilen şarkıcı önceki gün Instagram hesabının Hikâye bölümünde birlikte yemek yediği kişinin kolunun göründüğü fotoğrafı kalp emojisiyle yayınladı.

Hadise’nin bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Bazı magazin programlarında bu karedeki kişinin daha önce aynı gömlekle paylaşım yapan Mehmet Dinçerler olduğu iddia edildi.

Mehmet Dinçerler de aynı gömlekle paylaşım yapmıştı.

Ancak sosyal medya kullanıcıları gizemli erkeğin kollarındaki kılların yoğun olduğuna ve o kişinin Dinçerler olamayacağına dikkat çekti.

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Hadise’nin avukatı da “Müvekkilimin adıyla anılmak dahi istemediği kişiyle yan yana getirilerek yapılan yayına karşı yasal yollara başvuracağız” dedi.

BENİMKİ EVLİLİKTEN SAYILMAZ

Hadise boşanmanın ardından sahnelere hızlı bir dönüş yaptı. Geçtiğimiz ağutos ayında Antalya'da konser veren Hadise 5 aylık evliliğiyle ilgili de konuştu:

“Yarım yamalak evlilik mi? Onu ancak ben derim. Çünkü benimki pek evlilikten sayılmaz.”

KIYAFETLER VE PERFORMANS ESKİYE DÖNDÜ

Hadise, Mehmet Dinçerler ile ilişkisinin ardından giyim tarzını değiştirmiş, alışılmışın dışında kıyafetler giymeye başlamıştı.

Ünlü şarkıcı ayrılık kararı sonrası konserlerinde iddialı kostümler tercih etti. Seyircisine müzik ziyafeti yaşatan Hadise'nin her performansı sosyal medyaya damga vurdu.