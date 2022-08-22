Kafalar grubu üyesi Fatih Yasin ve Sena Güzeldağ boşandı!

Haberin Devamı

YouTube'da 7,5 milyon takipçisi bulunan Kafalar grubunun üyesi Fatih Yasin, geçtiğimiz sene haziran ayında avukat Sena Güzeldağ ile nikah masasına oturmuştu. Yeni evli çiften kötü haber geldi.

"HERKESİN YOLU AÇIK OLSUN"

Evliliklerinin birinci senesi dolan çiftin boşandıkları ortaya çıktı. Instagram hesabından boşandıklarını duyuran Sena Güzeldağ, "Yazması kolay gibi gelse de Fatih ile olan evlilik birliğimizi 17 Ağustos günü kanunen sonlandırmış bulunmaktayız. Bu sürecin ikimiz için daha fazla yıpratıcı olmaması adına sizlerden saygı, özveri ve anlayış bekliyoruz. Ben bu yolda çok güzel insanlarla tanıştım, harika insanlar biriktirdim. Dilerim ki herkesi yolu açık olsun, iyi insanlarla karşılaşsın. Bir süre paylaşım yapamayacağım. Merak etmeyin Sadece her zaman her şeyin hayırlısını dileyin" dedi.

Haberin Devamı

'AMACIM HİÇBİR ZAMAN REKLAM OLMADI'

Ayrılık haberlerinin ardından ‘reklam’ yapmakla eleştirilen Güzeldağ daha sonra şu açıklamayı yaptı: "Şunu da belirtmek isterim ki ben aldığı nefese kadar gerçek olan biriyim. Instagram hesabımı da açtığımdan beri neysem onu yansıtmaya çalıştım. Amacım hiçbir zaman reklam yapmak, gündem olmak, insanları kandırmak olmadı olamaz da! Beni tanımadığınız için bu denli yorumlar yapabilirsiniz ancak sizden tekrar saygı ve duyarlılık göstermenizi bekliyorum”

FOTOĞRAFLARI SİLMEDİ!

Sena Güzeldağ sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldırırken, Fatih Yasin’in düğün fotoğraflarını silmemesi dikkat çekti.