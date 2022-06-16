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Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı ve Esin Çepni boşanıyor

#Bilal Hancı#Esin Çepni#Kafalar
Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı ve Esin Çepni boşanıyor

Sosyal medyada içerik üreticisi Bilal Hancı geçen yıl evlendiği Esin Çepni ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

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Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı geçen yıl nikah masasına oturduğu Esin Çepni ile boşanacaklarını duyurdu.

Uzun zamandır aralarındaki sorunları aşamaya çalışan ikili çareyi ayrılıkta buldu. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla kötü haberi veren ikili 'dostluk' mesajı verdi.

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı ve Esin Çepni boşanıyor

DENEDİK DÜZELTEMEDİK!

Bilal Hancı’da yaptığı açıklamada, "Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz. Hayatıma girmiş en önemli insanı kaybetmeyi asla istemem yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik ve birbirimizi her zaman iyi ve güzel hatırlamak için şu an böyle bir karar aldık. Siz sevgili bizi seven tanıyan insanlara da bu açıklamayı yapma gereği duydum umarım ikimizin de bundan sonraki hayatı çok mutlu geçer. Esin, seninle çok güzel şeyler öğrendim, bana kattığın her şey için çok teşekkürler her zaman kalbimde kalacaksın.' ifadelerini kullandı.

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HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIM!

Esin Çepni ise, 'Kararı almak kadar açıklamak da zormuş meğerse. Ne kadar yazıp sildiğimi bir bilseniz... Her zoru başardık belki ama insan gücünün de yetmediği şeyler var. Her şeyden önce arkadaşlığın baş tacı edildiği evlilik ilişkimizi her iki tarafın da mutluluğu için sonlandırmaya karar verdik. Elbette sürecin her detayına sahip olan sizlerle de bu kararımızı paylaşarak belki bir nebze anlayışınızı bekledik. Bilal ile olan yüksek enerjili dostluk ilişkimin sonsuza kadar sürmesini ve onun her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim.' mesajını yayınladı.

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#Bilal Hancı#Esin Çepni#Kafalar

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