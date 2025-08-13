Kadriye Deniz çocuklarını sildi... 'Bundan böyle ne bayrama, ne selama...'

Haberin Devamı

Özcan Deniz, 22 yıldır menajerliğini üstlenen abisi Ercan Deniz ile yaşadığı gerilim sonrası profesyonel birlikteliğini sona erdirdi.

İki kardeş arasında tapu devriyle ilgili yaşanan anlaşmazlıklar ve tehdit içerikli söylemler nedeniyle konu yargıya taşındı. Özcan Deniz ve kız kardeşi Melek Kasap, abileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Özcan Deniz’in geçmişte kefil olduğu Ercan Deniz’e ait banka borçları nedeniyle tüm mal varlığı ve banka hesaplarına haciz işlemi başlatılacağı iddia edildi.

'BARIŞIN ARTIK'

Anne Kadriye Deniz, aralarındaki gerilim her geçn gün biraz daha artan iki kardeşi barıştırmak için devreye girdi.

Katıldığı televizyon programında "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan’a akıl veriyor. Seni Allah’a havale ettim. Yalvarıyorum Allah’a, iki oğlum bir araya gelsin. Ercan, Özcan’ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı’na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter!" diiye konuşan Kadriye Deniz'in çabaları sonuçsuz kaldı.

'HAKKI YENEN, ZULMEDİLEN ERCAN'IM...'

Ercan Deniz'e haksızlık yapıldığını söyleyen Kadriye Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile çocukları Özcan, Melek, Sibel ve Nurcan'ı sildiğini duyurdu:

"Kan bağı, menfaat bağına yenik düştüğünde; 'evlat' değil, 'el ' kalır geriye... ihanet edenin adı can da olsa, gönül defterimde yeri silinir. Ben, evlatlarımı toprağımda büyüttüm; kimi kök verdi, kimi kökünden söküldü gitti... Çıkar için birleşenler... Özcan, Melek, Sibel, Nurcan... Yolunuz açık olsun Allah'a havale ettim sizi! Hakkı yenen, zulmedilen Ercan'ım ve Yurda'm çınar gibi kök salıp, büyüsünler. Bizi ancak ölüm ayırmalıydı. Ama ben vedamı hayattayken yaptım. Bundan böyle ne bayrama, ne selâma..."