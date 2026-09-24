Kadir İnanır'ın yeğenleri konuştu

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KADİR İnanır’ın yaşayan tek abisi Reşit İnanır’ın oğlu Fırat İnanır, miras tartışmalarının sürdüğü günlerde inşaat alanında çalışırken görüntülendi. Yıllardır proje işleri yapan Fırat İnanır’ın miras ve vasiyet tartışmalarıyla ilgilenmediği belirtildi.

Fırat İnanır, “Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter” sözleriyle amcasına duyduğu sevgiyi dile getirdi.



Kadir İnanır’ın yeğenleri Cevahir ve Hüseyin Önder ise önceki akşam Trump Sahne’de perde açan ‘Terzi Fikri’ oyunu öncesi miras tartışmasıyla ilgili soruları yanıtladı. İkiz kardeşler, konunun oyunlarının önüne geçmesini istemediklerini söyledi.

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MİRAS BİZİ İLGİLENDİRMİYOR



Cevahir Önder, “Biz bunun hiçbir şekilde oyunumuzun önüne geçmesini istemiyoruz. Bir; bu bir aile meselesidir. İki; bu herkesin hakkıdır. Bizim orada bulunmamızın nedeni hukuki görevimizi yerine getirmekti. Bütün aile gidiyordu, biz de gittik. Ancak bu konu çok farklı yerlere çekildi. İnanın bizi ilgilendirmiyor” dedi.

Önder Kardeşler, aile terbiyeleri gereği Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural’a saygı duyduklarını da belirtti.



Cevahir Önder, Levent İnanır’ın tepkileriyle ilgili ise “Ben bunu anlık bir tepki olarak görüyorum. Onun da genel olarak böyle düşündüğüne inanmıyorum” diye konuştu.

KADİR DAYI’NIN HAYATI SAHNEDE



Önder Kardeşler, ilerleyen dönemde Kadir İnanır’ın hayatını da tiyatroya taşımak istediklerini açıkladı. Cevahir Önder, böyle bir proje için aileden izin almaları gerektiğini vurgulayarak “Aileden izin almamız gerekiyor. İzin verilmezse oynamayız” dedi.

Hüseyin Önder ise “Daha ‘Terzi Fikri’nin hikâyesi yeni başlıyor. Onun biraz yolunun olması gerekiyor. Ondan sonra Kadir Dayı’nın sırası gelecek” diye konuştu.

OYUNUN ÖNÜNE GEÇMESİN

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Cevahir ve Hüseyin Önder, miras tartışmasından çok sahneledikleri ‘Terzi Fikri’nin konuşulmasını istediklerini dile getirdi.

Eski Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez’in hayatını anlatan oyun için önümüzdeki hafta Fatsa’da iki gösterim yapacak olan kardeşler, ilk gün biletlerinin tükendiğini söyledi.

Hüseyin Önder, oyunun yalnızca geçmişte yaşanmış bir hikâyeyi anlatmadığını belirterek “Bu sadece o günün hikâyesi değil. Günümüzün de vicdanına ve cesaretine dokunan bir hikâye” dedi.