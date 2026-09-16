Kadir İnanır’ın vasiyetleri yarın açılıyor! Mal varlığıyla ilgili detaylar netleşecek

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır, 26 Haziran Cuma günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İnanır’ın cenazesi İstanbul’da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

3 AYRI VASİYET HAZIRLADIĞI ÖĞRENİLDİ

İnanır’ın ölümünün ardından vasiyetiyle ilgili ayrıntılar da gündeme geldi. Usta oyuncunun 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi. Noter huzurunda hazırlanan vasiyetlerin içeriği ise gizli tutuldu.

Üç vasiyetin 17 Eylül sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi’nde açılacağı öne sürüldü. Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte İnanır’ın mal varlığını kimlere bıraktığı da belli olacak..

MALVARLIĞI MERAK KONUSU



İnanır’ın vefatının ardından en çok konuşulan başlıklardan biri de geride bıraktığı mal varlığı oldu. Bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtilen sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağı, vasiyetlerin açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak.

Haberin Devamı

Aslen Ordu’nun Fatsa ilçesinden olan Kadir İnanır, sekiz kardeşli bir ailenin ferdiydi. Kardeşlerinden yalnızca abisi Reşit İnanır’ın hayatta olduğu, çok sayıda yeğeninin bulunduğu biliniyor. Vasiyetlerde aile bireylerine ya da başka kişi ve kurumlara yönelik nasıl bir paylaşım yapıldığı ise şimdilik gizliliğini koruyor.



SESSİZLİĞİNİ KORUYOR



Kadir İnanır, 24 yıldır birlikte olduğu Jülide Kural ile resmi nikâh yapmamıştı. Bu nedenle vasiyetlerin açıklanması, mirasın hukuki süreci açısından da önem taşıyor. Usta oyuncunun vefatının ardından büyük üzüntü yaşayan Jülide Kural ise kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Yakın çevresi, Kural’ın uzun yıllar birlikte olduğu İnanır’ın yokluğunu kabullenmekte zorlandığını ve halen yas sürecini sessizlik içinde geçirdiğini ifade ediyor.

Koleksiyonları da mirasta

Kadir İnanır’ın mal varlığı arasında yalnızca gayrimenkul ve banka hesapları değil, yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da bulunuyor. Usta oyuncunun yaklaşık 25 adet Rolex saatinin yanı sıra ağırlıklı olarak S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmaklardan oluşan koleksiyonu ile özel işlemeli yüzükleri de dikkat çekiyor.

Haberin Devamı

Kurbağalara olan ilgisiyle tanınan İnanır’ın, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürü de koleksiyonunun önemli parçaları arasında yer alıyor.