Kadir İnanır'ın vasiyetleri eylülde açılacak

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TÜRK sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 27 Haziran’da hayatını kaybetti. Ölümünün ardından sevenlerini yasa boğan 77 yaşındaki sanatçının bu kez mirası ve vasiyetleri gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre usta oyuncu, ilk olarak 2015 yılında bir vasiyet hazırladı. Ardından 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyet hazırladı. İçeriği henüz açıklanmayan vasiyetlerin, yasal sürecin tamamlanmasının ardından eylül ayında açılacağı öğrenildi. Böylece İnanır’ın malvarlığını kimlere bırakmayı tercih ettiği de resmi olarak netleşecek.



MALVARLIĞI MERAK KONUSU



İnanır’ın vefatının ardından en çok konuşulan başlıklardan biri de geride bıraktığı mal varlığı oldu. Bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu belirtilen sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağı, vasiyetlerin açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak.

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Aslen Ordu’nun Fatsa ilçesinden olan Kadir İnanır, sekiz kardeşli bir ailenin ferdiydi. Kardeşlerinden yalnızca abisi Reşit İnanır’ın hayatta olduğu, çok sayıda yeğeninin bulunduğu biliniyor. Vasiyetlerde aile bireylerine ya da başka kişi ve kurumlara yönelik nasıl bir paylaşım yapıldığı ise şimdilik gizliliğini koruyor.



SESSİZLİĞİNİ KORUYOR



Kadir İnanır, 24 yıldır birlikte olduğu Jülide Kural ile resmi nikâh yapmamıştı. Bu nedenle vasiyetlerin açıklanması, mirasın hukuki süreci açısından da önem taşıyor. Usta oyuncunun vefatının ardından büyük üzüntü yaşayan Jülide Kural ise kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Yakın çevresi, Kural’ın uzun yıllar birlikte olduğu İnanır’ın yokluğunu kabullenmekte zorlandığını ve halen yas sürecini sessizlik içinde geçirdiğini ifade ediyor.

Üç ayrı vasiyetin neden hazırlandığı ve içeriklerinde hangi tasarrufların yer aldığı şimdilik bilinmiyor. Mirasçılar ve yakın çevresi, yasal sürecin tamamlanmasının ardından eylül ayında açıklanacak vasiyetleri beklerken, usta sanatçının son iradesinin kamuoyunda da merakla takip edilmesi bekleniyor. Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte hem mirasın paylaşımı hem de Kadir İnanır’ın son arzuları resmiyet kazanacak.

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Koleksiyonları da mirasta

Kadir İnanır’ın mal varlığı arasında yalnızca gayrimenkul ve banka hesapları değil, yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da bulunuyor. Usta oyuncunun yaklaşık 25 adet Rolex saatinin yanı sıra ağırlıklı olarak S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmaklardan oluşan koleksiyonu ile özel işlemeli yüzükleri de dikkat çekiyor.

Kurbağalara olan ilgisiyle tanınan İnanır’ın, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürü de koleksiyonunun önemli parçaları arasında yer alıyor.