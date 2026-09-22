Kadir İnanır'ın son isteği: Vasiyetime uyulsun

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Kadir İnanır’ın dört yıl önce doktor raporu ve iki tanık huzurunda hazırladığı vasiyetnamesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Hürriyet’in geçen hafta duyurduğu vasiyette usta sanatçının tüm maddi ve manevi mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı, Kural’ın hayatta olmaması durumunda ise mirasının Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği ve Nesin Vakfı’na kalmasını istediği öğrenildi. İnanır, vasiyetnamesini “Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır” sözleriyle tamamladı.

DOKTOR RAPORU, İKİ TANIK VE NOTER HUZURUNDA

Kadir İnanır’ın vefatının ardından yasal sürecin tamamlanmasıyla gündeme gelen vasiyetnamesinin ayrıntılarını, İnanır ve Jülide Kural’ın avukatı Bişar Abdi Alınak açıkladı.

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İnanır, 2022 yılında Beyoğlu 48. Noterliği’nde, doktor raporu ve iki tanığın huzurunda yeni vasiyetnamesini hazırlattı. Böylece daha önce 2015 yılında düzenlediği vasiyetini iptal eden İnanır, son vasiyetnamesinde tüm mal varlığına ilişkin haklarını Jülide Kural’a bıraktı.

İnanır’ın vasiyetinde üç otomobili, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisseleri, banka ve yatırım hesaplarındaki paraları ve faizleri, koleksiyonları, sanat eserleri ve maddi-manevi değeri bulunan eşyaları ile alacak haklarının Kural’a bırakıldığı belirtildi.

Usta sanatçı ayrıca tüm telif haklarını da hayat arkadaşına vasiyet etti. Adına kurulabilecek dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin izin ve telif haklarını da Kural’a bırakan İnanır, böylece ölümünden sonra adına yapılacak çalışmalar konusunda da karar hakkını hayat arkadaşına verdi.

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JULİDE KURAL HAYATTA DEĞİLSE MİRAS ÜÇ VAKFA

Kadir İnanır, Jülide Kural’ın kendisinden önce vefat etmesi halinde mirasının Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği ve Nesin Vakfı’na bırakılmasını istedi.

Usta sanatçı vasiyetnamesini ise “Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır” sözleriyle sonlandırdı.

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Kadir İnanır’ın avukatı Bişar Abdi Alınak, son dönemde usta sanatçının mal varlığına ilişkin gerçeği yansıtmayan rakamların haberleştirildiğini de belirterek bu konuda hukuki işlem başlatacaklarını açıkladı.

Alınak, İnanır’ın insan hakları, barış ve eşitlik mücadelesinin Türkiye halklarına bıraktığı en büyük miras olduğunu vurgularken, vasiyetnameyle ilgili spekülatif ve doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesini istedi.

ESKİ EŞİMİ NE TEHDİT ETTİM NE DE ŞİDDET UYGULADIM

Kadir İnanır’ın vasiyetine ilişkin dava öncesinde yaşanan tartışmalar, Levent İnanır’ın eski eşi oyuncu Neslihan Acar ve kızı Öykü Kardelen Arıca’nın gündeme getirdiği tehdit iddiasıyla yeni bir boyut kazanmıştı. Sosyal medyada Levent İnanır’a ait olduğu öne sürülen bir mesajda, Neslihan Acar’ın geçmişte şiddete maruz kaldığı iddia edilen bir fotoğrafın annesine gönderildiği ileri sürülmüş, Acar da “Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur” demişti.

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Levent İnanır, iddiaların ardından şu açıklamayı yaptı: “Söz konusu şiddeti ben uygulamadım. Uygulayan kişiyi sizlere açıklamak beni de yaralar ve üzer. O fotoğrafı yollama nedenimi kendileri çok iyi biliyor ama açıklamak istemiyorum asla tehdit söz konusu değildi” dedi. İnanır’ın sözünü ettiği olayın, Öykü Arıca ile annesi Neslihan Acar arasında yaşanan bir tartışma sırasında meydana geldiği iddia edildi. Şiddeti uygulayan kişinin Arıca olduğu öne sürülürken, İnanır’ın söz konusu fotoğrafı Acar’a tehdit amacıyla değil, “Kendi yaptıklarınızı unutmayın” mesajı vermek için gönderdiği iddialar arasında yer aldı. Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır’ın sağlık süreciyle ilgili sözlerine de açıklık getirdi. İnanır, kastının Kadir İnanır’ın geçirdiği ağır hastalık sürecinde zaman zaman bilincinin etkilenmesi olduğunu söyledi.