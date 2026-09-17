Kadir İnanır'ın mirası hayat arkadaşı Jülide Kural’a

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TÜRK sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın vefatının ardından merak edilen miras sürecinde bugün önemli bir gelişme yaşanacak. İnanır’ın 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı üç ayrı vasiyetnamesi Beykoz Adliyesi’nde açılacak. Son vasiyetnamede İnanır’ın malvarlığının çoğunu 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı iddia edildi. İnanır’ın vasiyetnamesine Kural’ın da vefat etmesi ihtimaline karşı malvarlığının insan hakları dernekleri ve eğitim kurumları arasında paylaştırılmasını istediği öne sürüldü.

BEN ACIMI YAŞIYORUM

Bu iddiaların ardından yeğenlerinin hukuki itiraz hazırlığında olduğu da gündeme geldi. İnanır’ın 11 kardeşinden yalnızca birinin hayatta olduğu ve yasal mirasçı sayısının 28 olduğu öne sürüldü. Jülide Kural vasiyet tartışmalarıyla ilgili konuşmak istemedi: “Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Herkes kendi kararını kendi veriyor. Kendisi bir vasiyetname hazırlamış. Buna saygı duymak lazım. Kadir’e olan saygının bir devamlılığı olarak. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim.”

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2015’te ilk vasiyetini hazırlayan Kadir İnanır, 2022’de noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha düzenledi. Üç vasiyetnamenin içeriği bugüne kadar gizli tutuldu. Bugün yapılacak işlemin ardından mirasın nasıl paylaştırılacağı resmiyet kazanacak.

MEZARINI YAPTIRDIM

Jülide Kural, 26 Haziran’da tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi’nde hayatını kaybeden Kadir İnanır’ın mezarını yaptırdığını anlattı. Kural hayat arkadaşı Kadir İnanır için yaptırdığı mezarı şu sözlerle ifade etti: “Alanımız dar olduğu için Kadir’i temsil eden bir güvercin koydurdum. ‘Sinema, barış, özgürlük’ yazdırdım ve önüne fotoğrafını koydurdum. Çok sade ama Kadir’i anlatan bir mezarı oldu.” ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Tatar Ramazan’, ‘Dila Hanım’, ‘Kara Gözlüm’ gibi birçok unutulmaz filmde rol alan Kadir İnanır, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapılan veda töreni sonrası Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

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