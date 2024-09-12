Kadir İnanır'dan iyi haber... Yürüyüşe başladı maçları izliyor!

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Geçen mart ayında beyninde pıhtı atması nedeniyle fenalaşan Kadir İnanır hastaneye kaldırılmış, ameliyata alınan sanatçı kısa bir süreliğine tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Tedavisi iyiye giden sanatçı 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alındı, ardından taburcu edildi. Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yeniden yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bu dönemde sanatçının felç geçirdiği ve ağır konuşmaya başladığı iddiaları da ortaya atıldı. Sanatçının son durumunu ise hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı.

KİLO VERDİ AMA İŞTAHI YERİNDE

Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi devam eden Kadir İnanır’ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getiren Jülide Kural, sanatçının 1 haftadır yürüyüşlere çıktığını ve hastane yemeklerinin yanı sıra ev yemekleri de yemeye başladığını söyledi.

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Tedavi sürecinde olumsuz bir gelişme olmadığını belirten Kural, şöyle konuştu: “İyileşme sürecinde sabırlı olmak gerekiyor. Çok farklı bir gelişme olmadığı sürece ben de açıklama yapmıyorum. Son 1 haftadır sık sık bahçeye indiriyoruz, yürüyüşler yapıyor. Zaten doktorları da yapması gerektiğini söylüyor. Fizik tedavi sürecimiz olumlu ilerliyor. Dostları sağ olsun sevdiği ev yemeklerinden yapıp getiriyor. Hastane yemekleri de yiyor ama Karadeniz yemeklerini daha çok seviyor. Bu zorlu süreçte biraz kilo verdi, fakat iştahı yerinde. Bu arada futbolu yakından takip ediyor. Ülke gündeminden de haberdar.”