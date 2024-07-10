Kadir İnanır'dan haber var

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KADİR İnanır, geçen mart ayında beynine 3. kez pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve tedavi olmaya başlamıştı. Hastalığı stabil ilerleyen usta oyuncunun bir süre önce fizik tedavi gördüğü açıklanmıştı. Ancak akciğerinde oluşan hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan İnanır’ın entübe edildiği ve doktorlarının çok uzun bir zamana ihtiyaç olduğunu söylediği öne sürüldü.

25 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural ise iddialara yanıt verdi: “Fizik tedavi merkezinde tedavimiz devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük. Bu süreçte asla eve gitmedi. Bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, entübelik de bir durum yok.”

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GÜNDEMİ DE HASTANEDE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Jülide Kural, Kadir İnanır’ın fizik tedaviden 10 gün sonra yeniden hastaneye dönmek zorunda kaldığını da söyledi: “Kadir İnanır hayata daha çabuk karışmak isteyen, güçlü bir karakter. Bu tür süreçler çok kolay değil. Toparlanmasının uzun süreceğini de biliyorduk. Saygılı, sabırlı ve özenli olmak gerekiyor. Çıkan iddialar ise Kadir İnanır’ı çok üzüyor. Kadir bey, gündeme dair tüm haberleri yakından takip ediyor. Suriye görüşmelerini, mültecilerin durumunu, milli maçları konuşuyoruz.”

İyi ve kötü günde diye yola çıktık

Jülide Kural, Kadir İnanır’ın hep yanında olduğunu söyledi ve ekledi: “Her gün 8-10 saat yanındayım. İyi günde kötü günde diye yola çıkarsınız ve hep yanında olursunuz. Çünkü hayat bunu gerektirir.” Geçen mart ayında ilk kez hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’a zamanında müdahale yapılmasını sağlayan da Jülide Kural’dı. Oyuncu, ambulansı arayarak İnanır’ın hayati tehlikeyi atlatmasını sağlamıştı.