Kadir İnanır'a destek paylaşımları ile dikkat çekmişti... 'Tehdit mesajları aldığım doğru'

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26 Haziran’da hayatını kaybeden Kadir İnanır’ın mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı iddia edildi. Eylül ayında açıklanması beklenen vasiyet, tebligat engeline takıldı ve dava aralık ayına ertelendi.

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Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır yaşanan gelişmelerin ardından “Dayım irade sahibi bir insan değildi, vasiyette ne yazdığı önemli değil adalet diye bir şey var “ çıkışı ile şaşırttı.

Nurettin Soydan’a yaptığı açıklamada “bize kravat bile bırakmamış, hukuki yollara başvuracağız” diyen Levent İnanır’a eski eşi Neslihan Acar’dan yanıt geldi.

‘KADİR İNANIR İRADESİNİ KORUYAN BİR İNSANDIR’

Acar, sosyal medya hesabında uzun bir açıklama yayınladı, 'irade' vurgusu yaptı.

"Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için…”

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Neslihan Acar ardından "Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer, yemek yese, yürüse, konuşsa, sussa görüntülenir. Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir! Cehaletle birleştiğinden bir gün adalet ayağıma dolanır diye düşünmezler. En yakınlarına da utanç kalır! Yazık!" mesajını paylaştı.

‘TEHDİT MESAJLARI ALDIĞIM DOĞRU’

Neslihan Acar’ın paylaşımları nedeniyle tehdit edildiği iddia edildi. Acar, iddiaları doğruladı:

“Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur.Şuan iyiyim fotoğrafımı aileme borç bildiğimden paylaşıyorum. Mesaj 77 yaşındaki sevgili anneme atılmasından başka bir önem taşımamaktadır. Ülkemin dik duran her kadını gibi elbette şiddet de mobbing de gördüm.Ülkede bunca şiddet mağduru, bunca faili meçhul kadın varken,benimki gündem işgali, magazin malzemesi olurdu bu da benim utancım olurdu! Doğru bildiğimi doğruca söylerim, söyleyeceğim ! Önce adil olacaksın,sonra adalet arayacaksın! Her fikrim, yorumum irademdir! Müsamerenizi ötede oynayın! Demirden korkan trene binmez!”

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ÖYKÜ ARICA’DAN ANNESİNE DESTEK

Levent İnanır ile Neslihan Acar’ın kızları Öykü Arıca da annesine destek mesajı yayınladı:

“Annemin ayrılık sebebi yara bere içindeki fotoğrafını 77 yaşındaki anneanneme göndermenin amacı ‘yeniden bu hale getiririm’ demek mi? Buradayım. Gel”