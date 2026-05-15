Kadir İnanır yoğun bakımda

Haberin Devamı

Kadir İnanır’ın, doktoru Prof. Dr. Reha Baran’ın önerisiyle, tedavi sürecinin titizlikle yürütülmesi amacıyla yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Oyuncunun sağlık durumu hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural bilgi verdi:

“Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Bugün (dün) çok daha iyi. Doktorları, ‘İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar’ diyerek yoğun bakıma aldı. Sigara içtiği için böyle oldu. Maalesef bundan kurtaramadık bir türlü. En büyük düşmanı sigara, son dönemde biraz da çoğaltmıştı. İnşallah bu son olur ve bırakır.”

Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, aylarca süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. Sanatçının fizik tedavi süreci ise devam ediyor.