Kadir İnanır: Yalı verseler bile oynamam

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Kadir İnanır, geçtiğimiz gece Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı çıkışında görüntülendi. Yeni bir reklam filmine imza attığı Armis Yatak’ın kutlama yemeğine geldiğini söyleyen İnanır “Reklamımız çok güzel tepkiler aldı. Daha yeni başlıyoruz, yeni sürprizlerim var” dedi. Reklamlara bakışını anlatan İnanır, şöyle konuştu: “Ben tanıtımını yaptığım ürünün kitlelerin birinci derecede rahatlıkla ulaşabileceği, ihtiyaç duyacağı malı olması gerçeğini savunurum. Arkadaşım çok lüks bir markanın sahibi olsaydı ve şurada bir yalı verseydi, beni reklam filminde oynatamazdı. Bu benim yedinci reklam filmim. Şükürler olsun hiçbirinden kötü geri dönüşüm olmadı. Çünkü koruduğumuz değerleri taşıdığı için çok fazla eleştiri almadık.”



BUGÜNLERE KOLAY GELMEDİM



Yıllar içinde birçok kişiyle mücadele verdiğini anlatan Kadir İnanır, “Bugünlere kolay gelmedim. Bu markayı dik tutmak için yaşamın içinde gösterdiğimiz fedakârlığı burada anlatmaya kalksam zaman yetmez. Markamı nasıl koruduğumu, nasıl var ettiğimi. 70 yıllık mücadelem bu. Benim hâlâ reklam filminde oynadığıma inanmıyorlar. Eski görüntüler zannediyorlar. Halbuki yeni çektik. Bir sahnede görünmenin halkın gözündeki bana dönüşümü beni mutlu ediyor” dedi.



BENİM ADIMI KİMSE KULLANAMAZ



İzni olmadan adının herhangi bir yerde kullanılmasına karşı olduğunu da belirten usta oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: “Benim adımı kimse izin almadan kullanamaz. Kimseyle tartışmaya girmem bu konuda. Adam sahneye çıkıyor, müzik yapmış, arkada benim görüntülerim var. Oğlum o zaman Kızılay’a para ver. Ben de sesimi çıkarmayayım. Sen arkada benim resmimi kullanacaksın, bundan para kazanacaksın. Yok böyle bir şey.”

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TELİFİMİ GÖRÜN İSTERİM

1979 yılında Türk-İtalyan ortak yapımı “Hedef” adlı filmde rol alan Kadir İnanır, “Filmi dünyaya satmışlar, oradan bana gelen telif ücretini görün isterim. İstismar edilmeden kullanılması lazım her şeyin” dedi. İnanır Guido Zurli’nin yazıp yönettiği filmde Fransız oyuncu Luc Merenda ile kamera karşısına geçmişti.

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HAYATIM ANLATILACAK

Kadir İnanır, basın mensuplarının “Biyografi ve otobiyografi filmleri tekrardan gündeme geldi, sizin de hayatınızın film olmasını ister misiniz?” sorusuna, “Film değil ama 10 senedir devam eden, benim hayatımı anlatan bir belgesel var. Öyle konuk arkadaşlarımız yok, direkt ben olacağım ve hayatım anlatılacak” yanıtını verdi.