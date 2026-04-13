Kadir İnanır tedavi sonrası ayağa kalktı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 08:09

Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır, önceki akşam dostlarıyla bir araya geldi.

İşinsanı Yaşar Aşçıoğlu, usta aktör adına Fulya Selenium Plaza’da yemek düzenledi.

Uzun zaman sonra tekerlekli sandalyesinden kalkarak ayakta poz veren İnanır, “Fizik tedavim çok iyi gidiyor. Şu anda ayakta durabilmem onlar sayesinde” dedi.

Hayatını konu alan ‘Kuzeyden Gelen Adam’ adlı belgeselin Atlas Sineması’nda yapılan gösterimine katılamayan usta aktör, “Belgeseli daha sonra gözlerim dolu dolu seyrettim, çok duygulandım. Kusursuz olmuş” diye konuştu.

Tekerlekli sandalyesinden kalkan Kadir İnanır, Yaşar Aşçıoğlu ile ayakta poz verdi.

 

 

